Die Schweiz ist das beliebteste Land für Auswanderer mit deutschem Pass. Drei Auswanderer berichten, was sie am Nachbarland schätzen – und welche Schwierigkeiten sie hatten.

2021 wanderten mehr als 23.000 Menschen aus Deutschland in die Schweiz ein. Die Zahl deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz im Nachbarland stieg damit in diesem Jahr auf 311.000 – ein Rekord. (Foto: Getty Images) Blick auf Zürich

Zürich Den Entschluss, einen Job in der Schweiz anzunehmen, fasste Marco Infuso schon am Vorabend des Vorstellungsgesprächs. Der heute 45-Jährige erinnert sich noch gut an jenen Sonntagabend vor rund 20 Jahren, als er am Genfer See saß und die Sonne „blutrot“ über dem Jura-Gebirge untergehen sah. „Da habe ich mir gedacht: Ich nehme den Job an, selbst wenn ich hier Würstchen verkaufen muss.“

Würstchen aber musste Infuso in Genf nie vertreiben. Der ausgebildete Banker und studierte Betriebswirt wechselte aus dem Handelssaal eines Frankfurter Geldhauses zum Finanzdatendienst Reuters. Sein Job war es, die Hardware von Reuters an Genfer Banken zu verkaufen. „Ich bin anfangs in die Schweiz gekommen, weil ich mir einen Karriere-Boost für Deutschland erhofft habe.“

