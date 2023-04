Die große Beliebtheit des Staats am Atlantik treibt Mieten und Immobilienpreise in die Höhe. Doch für viele Berufe gibt es auch Steuervorteile.

Die Hauptstadt Portugals rangiert auf Platz vier der weltweit zehn beliebtesten Städte für Expats. (Foto: Getty Images) Straßenbahn in Lissabon

Madrid Sebastian Borek lebt seit einem Jahr in Portugal und kommt aus dem Schwärmen immer noch nicht heraus: „Es ist Wahnsinn, wie international, innovativ und nachhaltig die Start-up-Szene hier ist“, sagt der Gründer von Visionary Ventures, einem Beratungsunternehmen für Start-ups und Familienunternehmen.

„In der Pandemie sind viele aus dem Silicon Valley oder aus Brasilien nach Lissabon gekommen, weil sie Covid lieber in Europa durchleben wollten – das hat der Szene einen enormen Schub gegeben“, erklärt Borek die Entwicklung.

Portugal zieht seit Jahren Tech-Talente an. Das Land gilt als eines der sichersten weltweit und lockt mit einer Steuer-Flatrate für viele Berufe, einem milden Klima und Stränden am Atlantik. Die Hauptstadt Lissabon rangiert im Ranking der Expat-Plattform Internations auf Platz vier der weltweit zehn beliebtesten Städte für Expats. Nichts wie hin also? Ein Überblick, was Auswanderwillige wissen müssen.

