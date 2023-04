Vom Leben und Arbeiten in den USA träumen viele Deutsche. Doch das ist oft schwieriger, als viele meinen – sagen Expats und Fachleute.

Vom Beantragen des Visums über die harten Arbeitsbedingungen bis hin zu teuren Immobilien: Die Realität für deutsche Expats in den USA kann hart sein. (Foto: Imago) Die Skyline von New York

New York In die USA auszuwandern war eigentlich nie Tim Kastens Plan gewesen. Vor mehr als 20 Jahren kam der gelernte Bauingenieur für ein Auslandssemester nach Virginia. Dort lernte er seine heutige Ehefrau kennen, eine Amerikanerin. Seit 2002 lebt er nun in Washington D.C., betreut dort für den Immobilien-Dienstleister JLL Großkunden wie die amerikanische Post.

Als deutscher Expat ist Kastens in den USA in guter Gesellschaft: Laut Statistischem Bundesamt belegen die USA Platz drei der wichtigsten Länder für deutsche Auswanderer: 8400 Deutsche verlagerten demnach im Jahr 2021 ihren Wohnsitz in die USA.

Obwohl die Schnittmengen zwischen der deutschen und der amerikanischen Lebenswelt auf den ersten Blick groß sind: Es gibt doch viele, teils gravierende Unterschiede. Welche das sind und wie die Auswanderung nach Amerika gelingen kann, hat das Handelsblatt bei Expats und einer auf US-Visa spezialisierten Juristin nachgefragt.

Erste Hürde für Auswanderer: das Visum

