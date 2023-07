Arbeiten im Ausland Wie die Auswanderung nach Dubai gelingt – und wie deutsche Expats dort leben

Dubai „Es ist wirklich ein Traum“, sagt Stephy Beck, während sie aus dem Fenster ihrer Wohnung auf die Skyline Dubais blickt. Ihr Zuhause liegt im 81. Stock des Burj Khalifa – dem höchsten Gebäude der Welt. Hier zu leben erinnere sie täglich daran, wofür sie so hart arbeite, sagt Beck.

In Dubai, der 3,3-Millionen-Einwohner-Stadt am Persischen Golf, hat die gebürtige Fränkin ein millionenschweres Softwareunternehmen aufgebaut. Ihre Kunden sind Kleinunternehmen. Ausgewandert ist Beck 2018, zunächst war sie in Dubai festangestellt bei einem Charity-Unternehmen.

So wie sie wandern in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) jährlich rund 1500 Deutsche aus. Ein Großteil kehrt nach kurzer Zeit allerdings wieder zurück. Das, so sagen Kenner des Landes, liege häufig an falschen Vorstellungen davon, wie es sich dort lebe. Denn obwohl auch Dubai einige Steuervorteile und das ganze Jahr über sonniges Wetter bietet, haben es die 12.000 Expats dort nicht immer leicht.

Auswandern nach Dubai ist gekoppelt an einen Job

Als Beck vor elf Jahren im Urlaub in Dubai war, habe sie ans Auswandern noch nicht gedacht, erzählt sie heute. Erst im Jahr 2018, als sie erneut auf der Durchreise in Dubai war, begann sie von einem Leben dort zu träumen.

Sie habe damals kurz vor dem Burnout gestanden, sagt die Geschäftsfrau, die zu der Zeit noch eine eigene Werbeagentur in Deutschland führte. In Dubai wollte sie auch deswegen zunächst kein Risiko eingehen und startete zunächst mit einer Festanstellung.

Eine richtige Entscheidung, würde Mariem Al Ssayrafi wohl sagen. Die Anwältin lebt selbst seit 2017 in der Wüstenstadt und unterstützt Auswanderer bei allen rechtlichen Fragen rund um deren Umzüge nach Dubai. „Wir empfehlen Auswanderern, sich am besten vorher schon einen genauen Plan zu machen“, sagt Al Ssayrafi. „Wenn man sich schon von Deutschland aus einen Job in Dubai sucht, ist der Visa-Prozess viel einfacher und kostengünstiger, weil dann der Arbeitgeber fast alles bezahlt.“ Das Visum sei in diesem Fall aber auch an die Arbeitsstelle gekoppelt. Verliert man seinen Job, droht innerhalb von einem Monat die Ausweisung.

Alternativ verhilft Auswanderern auch eine Unternehmensgründung in Dubai zu einem Visum. Dafür müsse man allerdings mindestens 15.000 Euro und fünf Wochen Zeit einplanen – für bürokratische Kosten und Verwaltungsprozesse. Für den kompletten Aus- und Einwanderungsprozess sollte man gut ein halbes Jahr einkalkulieren, sagt die Rechtsberaterin. „Ich empfehle den Auswanderern auch immer, ein finanzielles Polster von mindestens sechs Monaten Lebenskosten zu haben. Sonst hat sich der Traum von Dubai schnell ausgeträumt.“

Eine weitere Möglichkeit, eine Aufenthaltsgenehmigung und damit die begehrte „Emirates ID“ in Dubai zu bekommen, ist der Weg über Immobilieninvestitionen. „Wer Immobilien im Wert von mindestens einer Million Dirham kauft, also für etwa 250.000 Euro, hat das Anrecht auf eine Aufenthaltsgenehmigung“, sagt Immobilienunternehmer Daniel Garofoli. Er vermittelt mit seiner Firma seit acht Jahren exklusive Immobilienprojekte an deutsche Investoren.

„Ich würde meinen Kunden allerdings nicht empfehlen, direkt in die eigene Immobilie zu ziehen, wenn sie nach Dubai kommen“, sagt Garofoli. „Dann lieber die Rendite von bis zu zehn Prozent im Jahr mitnehmen und selbst zur Miete wohnen, um auch verschiedene Stadtteile flexibel ausprobieren zu können.“ Er selbst ist vor elf Jahren nach Dubai ausgewandert und wohnt, wie Stephy Beck, zur Miete im Burj Khalifa.

Mariem Al Ssayrafi, Stephy Beck, Daniel Garofoli (von links) Deutsche Expats in Dubai

Die Unternehmerin Beck fühlt sich als Frau in Dubai sicher. „Man braucht hier seine Haustür nicht abzuschließen. Man kann sogar seine Tasche oder seinen Laptop unbeaufsichtigt im Café einfach stehen lassen. Da wird nichts geklaut.“

Anwältin Mariem Al Ssayrafi erklärt das damit, dass Dubai streng prüfe, wer ins Land gelassen wird. „Bei der Visa-Bewerbung durchläuft man eine Art Qualitätscheck. Und wer sich nicht an die Regeln hier hält oder straffällig wird, der wird einfach wieder aus dem Land geworfen.“

Eine Strenge, die sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch in anderen Punkten zeigt, die problematischer sind als die strikte Immigrationspolitik: So ist die Meinungsfreiheit in dem Land deutlich eingeschränkt. Wer sich etwa öffentlich kritisch zur Regierung äußert, muss mit einer Haftstrafe rechnen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International attestiert den VAE außerdem regelmäßig Verstöße gegen Menschenrechte.

Dubai bietet satten Steuervorteil – mit einem Haken

Mit Blick auf Gehalt und Einstellungschancen werde kaum ein Unterschied zwischen Frau und Mann gemacht, sagt Al Ssayrafi. Das hat Vor- und Nachteile: So gibt es keinen Mutterschutz, weswegen Frauen nach der Entbindung nahtlos wieder in den Job einsteigen könnten – sofern sie das wollen und sich den schmalen Lohn für eine Nanny leisten können.

„Was zählt, ist, dass man fleißig ist und gut in seinem Bereich. Und man sollte sich darauf einstellen, mehr zu arbeiten als in Deutschland“, sagt Mariem Al Ssayrafi. Auch perfektes Englisch sei ein Muss.

Der Hauptgrund, warum Deutsche nach Dubai auswandern wollen, sei aber nach wie vor der Steuervorteil. „Es gibt hier keine Einkommensteuern, und auch die Steuern für Unternehmen wurden gerade erst eingeführt und liegen nur bei neun Prozent auf inländische Gewinne über einem bestimmten Betrag“, sagt Al Ssayrafi.

Viele Auswanderer aber gingen mit dem Thema Steuern zu naiv um und erlebten vor Ort dann einen Schock. „Dubai finanziert sich durch Gebühren“, sagt Juristin Al Ssayrafi. „Viele meiner Kunden machen dann immer große Augen, wenn sie nach einem Jahr zum Beispiel 5000 Euro bezahlen müssen, um ihre Firmenlizenz zu erneuern.“

Außerdem gibt es in Dubai keine soziale Absicherung. Für Renten- oder Krankenversicherung müssen Expats privat sorgen. Gleichzeitig sind die Lebenshaltungskosten hoch. „Was ich hier an Steuern spare, gebe ich mehr für meine Lebenshaltungskosten aus“, sagt Unternehmerin Stephy Beck. Laut der Onlinedatenbank Numbeo sind die Lebenshaltungskosten in Dubai im Schnitt rund 6,8 Prozent höher als in Berlin.

Die Schattenseiten von Dubai

Diese Kosten stehen in krassem Kontrast zu den niedrigen Gehältern, die Angestellte im Bau- und Dienstleistungsgewerbe in Dubai verdienen. Ihnen werden oft nur 300 bis 400 Euro im Monat gezahlt – auch dafür kritisieren Menschenrechtsorganisationen Dubai häufig.

Ganz anders sieht es für internationale Unternehmer aus. Auch dank der Steuervorteile können sie leicht mehr verdienen als in Deutschland. Mit dem erwirtschafteten Geld müssen allerdings Mietpreise bezahlt werden, die es in sich haben.

„Die Miete für eine durchschnittliche Wohnung in akzeptabler Lage in Dubai kostet vergleichsweise so viel wie eine Wohnung in der Münchener Innenstadt“, sagt Immobilienexperte Daniel Garofoli. Eine Zweizimmerwohnung kostet im Schnitt 1800 Euro im Monat.

„Unter 1000 Euro bekommt man bestenfalls noch ein WG-Zimmer“, sagt Garofoli. Die Miete muss in der Regel ein Jahr im Voraus bezahlt werden, zur Not mit Unterstützung durch den Arbeitgeber.

Wer nicht pünktlich zahlt, könne innerhalb von einem Monat aus der Wohnung – und dem Land – geworfen werden. „Dubai ist sehr vermieterfreundlich. Das macht es auch für Immobilieninvestoren so attraktiv“, sagt Daniel Garofoli. Er verkauft Zweizimmerwohnungen in Luxus-Neubauten außerhalb des Stadtzentrums bereits ab 200.000 Euro. „Die Kaufpreise sind im Vergleich zu den Mietpreisen noch relativ entspannt.“ Einen Kredit bei einer Bank in Dubai zu bekommen sei allerdings sehr schwierig und nur mit viel Eigenkapital möglich.

Dubai als Stadt des Wachstums

Die Nachfrage nach neuem Wohnraum sei ungebrochen, sagt der Experte. Dementsprechend werde dort ständig gebaut. „Dubai ist süchtig nach dem Geld von ausländischen Investoren“, so Garofoli. Stephy Beck sieht das eher als Nachteil: „Die Stadt ist nie fertig. Man muss sich echt daran gewöhnen, immer Baustellen vor der Haustür zu haben.“

Auch auf heiße Sommer müsse man sich einstellen. „Man kann im Sommer ein Spiegelei auf der Straße braten, so heiß ist es“, sagt Beck. In den Sommermonaten sind Temperaturen von mehr als 40 Grad die Regel, in Winternächten wird es nicht kälter als 15 Grad. Den Sommer, so Stephy Beck, könne man nur drinnen verbringen.

Insgesamt überwiegen für Auswanderin Beck in Dubai die Vorteile. „Es ist eine Stadt, die niemals schläft und ständig im Wachstum ist. Es gibt hier keinen Stillstand“, sagt sie. Wer persönlich oder unternehmerisch schnell wachsen wolle, sei dort am richtigen Ort.

