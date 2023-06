Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Premium Arbeiten in São Paulo Was Brasilien für Auswanderer so attraktiv macht Wer sich als Auswanderer auf Sprache und Lebensart einstellt, trifft in Brasilien auf aufgeschlossene Menschen. Ein Problem ist aber die Sicherheit. Zwei Expats berichten. Alexander Busch 10.06.2023 - 15:57 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Die Stadt ist die größte Wirtschafts- und Finanzmetropole Lateinamerikas. (Foto: mauritius images / Jose Luis Stephens / Alamy / Alamy Stock Photos) Skyline von São Paulo Salvador In São Paulo drängen sich 22 Millionen Menschen auf der halben Fläche Berlins. Aus dem Flugzeug sieht die Stadt wie eine Betonwüste aus. Die Fahrt vom Flughafen über die Stadtautobahn führt vorbei an Gefängnissen und Armensiedlungen. Als Jana Ackermann im vergangenen Juli mit Mann und Tochter in die Metropolregion zog, wusste sie schon, was sie erwarten würde: Bevor sie im Sommer 2022 für den Chemiekonzern Bayer als Finanzchefin startete, war sie bereits beruflich zweimal kurz in São Paulo gewesen. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Hinweis an die Redaktion >> E-Mail Pocket Flipboard