Unklare Aufgaben, mangelnde Kompetenzen, Frust: Wenn Mitarbeiter weniger leisten als erwartet, hat das Auswirkungen auf das Team. So sollten Chefs reagieren.

Wie lassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser motivieren? (Foto: Imago/Westend61) Arbeit am Laptop

Berlin In seiner 16-jährigen Laufbahn als Führungskraft ist Dirk Henke eine Mitarbeiterin besonders im Gedächtnis geblieben. Sie leistete gute Arbeit, ihr Wort hatte Gewicht. Nach einer Beförderung aber kam sie in ihrer neuen Rolle nie an – und wurde immer ablehnender gegenüber ihrem Job.

„Der Rest des Teams arbeitete eigentlich lösungsorientiert, die betroffene Mitarbeiterin aber wirkte demotivierend auf die anderen“, erinnert sich Henke, Chef des Freelancer-Marktes Malt. In den vergangenen Jahren, in denen er etwa als Manager für Microsoft und Yahoo gearbeitet hat, ist er immer wieder auf sogenannte „Low Performer“ getroffen – also Mitarbeiter, deren Leistung deutlich unter den Erwartungen blieb.

Der Umgang mit Low Performern stellt Führungskräfte vor große Herausforderungen. Weil sie eine Last fürs ganze Team sein können, sollten Chefs sie unter keinen Umständen ignorieren. Manager Henke und der Führungskräftecoach Gunther Wolf geben sieben Tipps, wie Chefs Low Performer wieder zu Höchstleitungen anspornen können.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen