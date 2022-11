Arbeitsmarkt Bis zu 100.000 Euro Gehalt: Das sind die zehn besten Vertriebs-Jobs mit wenig Konkurrenz

Jobs im Vertrieb gelten als sehr lukrativ. Dennoch ist bei vielen Positionen die Konkurrenz überschaubar, wie ein exklusives Ranking der Jobplattform Indeed zeigt.

Vertriebsjobs gelten wegen der hohen Reisetätigkeit zwar als kräftezehrend, aber auch als lukrativ. Neben einem guten Festgehalt sind auch häufig hohe Boni drin. (Foto: Getty Images) Erfolgreiches Verkaufsgespräch

Düsseldorf Ob in der Software-, Pharma- oder Maschinenbauindustrie: Wer Verkaufstalent hat, kann damit viel Geld verdienen. Jobs im Vertrieb gelten wegen der hohen Reisetätigkeit zwar als anstrengend, gleichzeitig aber auch als lukrativ. So liegen nicht nur die Festgehälter in vielen Sales-Jobs über denen in anderen Bereichen. Es winkt in der Regel zusätzlich ein hoher variabler Gehaltsanteil.

Auch die Jobchancen stehen im Vertrieb aktuell gut. Im November waren beim Jobportal Indeed fast 50 Prozent mehr Vertriebsstellen ausgeschrieben als noch vor der Coronapandemie.

Je nach Branche und Position kann das Gehalt im sechsstelligen Bereich liegen. Bei welchen Jobs Sie zudem mit wenig Konkurrenz rechnen müssen, hat die Jobplattform Indeed nun exklusiv für das Handelsblatt ausgewertet. In die so entstandene Liste haben es nur Stellenprofile geschafft, die im Mittel mehr als 60.000 Euro Bruttojahresgehalt versprechen.

Kundenberater haben besonders wenig Konkurrenz