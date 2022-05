 Arbeitsmarkt: In diesen 18 Homeoffice-Jobs sind bis zu 100.000 Euro Jahresgehalt drin

Seit der Pandemie ist Homeoffice in vielen Bereichen möglich – auch bei hoch bezahlten Jobs. Vorne mit dabei sind nicht nur Stellen für IT-Experten.

Viele Jobs lassen sich seit der Pandemie zum Teil auch von zu Hause aus erledigen – und das mit guter Bezahlung.

Düsseldorf Die Homeoffice-Pflicht ist passé. Trotzdem ist das Arbeiten von zu Hause aus weiterhin sehr beliebt. Knapp ein Viertel der Beschäftigten hierzulande arbeitet derzeit zumindest teilweise im Homeoffice, wie aus einer aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht.

Besonders hoch ist die Quote im IT-Bereich: Rund 72 Prozent der Beschäftigten nutzen die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Und das bei einem guten Gehalt. Beispielsweise beträgt das Mediangehalt von Softwarearchitekten 82.500 Euro brutto im Jahr, zeigt eine Auswertung der Online-Jobbörse Indeed.

Doch wer einen gutbezahlten Homeoffice-Job sucht, muss nicht unbedingt in die IT. „Bemerkenswert an unserer Analyse ist, dass auf den vordersten Plätzen nicht die Tech-Jobs liegen, von denen es ohnehin alle erwarten, dass sie vornehmlich im Homeoffice erledigt werden“, sagt Arbeitsmarkexpertin Annina Hering von Indeed.

