Sie organisiert Kitaplätze, Wohnungen, Feiern – oder hört auch mal nur zu. Hierzulande ist Constanze Jägers Beruf eine Ausnahme. Der Fachkräftemangel könnte das ändern.

Berlin Constanze Jäger ist „Employee Happiness Managerin“ am Städtischen Klinikum Braunschweig. Seit rund einem Jahr hat das Krankenhaus als bundesweit einziges Unternehmen im Gesundheitswesen einen solchen Posten geschaffen. Die Idee dahinter: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die private Erledigungen oder Probleme abgeben können, sind auch im Job zufriedener.

Jägers Aufgabenbereich ist so vielseitig wie knifflig: Sie organisiert Kitaplätze, Wohnungen, Geburtstagsfeiern – oder hört auch einfach mal nur zu. Die Dienste der 42-Jährigen werden im Klinikum gut nachgefragt: Ihr Telefon klingelt an manchen Tagen ohne Unterlass.

Zudem bekommt sie täglich Dutzende Anfragen per Mail und weiß nie, wohin ihr Arbeitstag sie führt: Mal besichtigt sie eine Kita, in der sie für das Kind eines neuen Oberarztes einen Platz organisiert hat, mal telefoniert sie so lange, bis sie ein passendes Angebot für die Kurzzeitpflege eines Angehörigen einer Mitarbeiterin gefunden hat.

