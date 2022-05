Arbeitsmarkt Mehr als 100.000 Euro Jahresgehalt: Warum Spezialisten für SAP-Systeme so gut verdienen

Viele Unternehmen suchen Fachkräfte, die sich mit SAP-Anwendungen auskennen. Je nach Erfahrung können sie fürstlich verdienen. Die Gründe und Zahlen.

Viele SAP-Experten werden gesucht. (Foto: sigmund on unsplash) Entwickler bei der Arbeit

Düsseldorf Unternehmen mit SAP-Systemen haben Mühe, auf dem Arbeitsmarkt genügend Fachkräfte zu finden. Entsprechend viele Stellen sind in diesem Bereich frei. Laut der Jobbörse Stepstone ist die Nachfrage nach SAP-Fachkräften in den vergangenen zwölf Monaten um 32 Prozent gestiegen. Gesucht werden vor allem SAP-Berater, -Architekten, -Entwickler oder -Projektmanager.

Bei der Fülle an offenen Jobs können die SAP-Spezialisten sich die besten Angebote herauspicken, sagt Christian Frößl. Er ist Geschäftsführer der Personal- und Unternehmensberatung JLink, die SAP-Spezialisten an IT-Dienstleister und Anwenderunternehmen vermittelt. „Im Moment haben wir einen klaren Arbeitnehmermarkt: Die Arbeitnehmer geben vor, welche Rahmenbedingungen sie wollen.“

Einen wichtigen Teil dieser Rahmenbedingungen stellt natürlich das Gehalt dar. Eine Auswertung der Jobbörse Indeed für das Handelsblatt zeigt, welches Bruttomediangehalt verschiedene SAP-Fachkräfte pro Jahr erwartet. Der Median bildet die Mitte aller ausgewerteten Gehaltsangebote – es gibt also genau so viele höhere wie tiefere Angebote.

