Kolleginnen und Kollegen können auf unterschiedliche Arten nerven – und damit Grenzen überschreiten. Coach und Buchautor Attila Albert verrät, wie Sie belastende Situationen durchstehen können.

Jammerer, Besserwisserinnen oder Miesepeter können auf Dauer den Spaß an der Arbeit zunichte machen. Nervige Kollegen

Berlin Bernd Stromberg hat es einmal so formuliert: „Kollegen sind wie Pickel – die hat man, ob man will oder nicht.“ So extrem, wie es der fiktive Ekel-Chef in der gleichnamigen Serie behauptet, ist es sicherlich nicht. Doch im Arbeitskontext treffen sich eben auch Menschen, die sich auf die Nerven gehen – aus dem Weg gehen ausgeschlossen.

Da ist die streitsüchtige Kollegin, die mit ihrer Rechthaberei alle anderen erschöpft. Oder der jammernde Teamleiter, der auf Ratschläge mit „So einfach ist das aber nicht“ antwortet. Diese Menschen nerven nicht nur einfach, sie belasten auf Dauer. Doch es gibt Methoden, sich gegen sie zu wehren. Welche, das weiß Coach und Buchautor Attila Albert. Seit zehn Jahren bringt er Klienten bei, besser zu kommunizieren.

