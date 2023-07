Der Fachkräftemangel macht für Teilzeitarbeitnehmer die Rückkehr in den Job attraktiv. Doch diese ist knifflig. Welche Optionen sie haben – und was absolut keine gute Idee ist.

In der Pandemie einigten sich viele ältere Mitarbeiter mit ihren Arbeitgebern auf eine Altersteilzeit. Nun wollen nicht nur viele Unternehmen ihre erfahrenen Kräfte wieder zurück – auch viele Angestellte haben noch Lust weiterzumachen. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Ein erfahrener Mitarbeiter

München Rainer Neubauer steckt in einer Lage, die für viele Menschen erst mal nicht nach einer Falle klingt: In einem Jahr muss er nicht mehr arbeiten, bekommt aber weiterhin Gehalt. Neubauer, der tatsächlich anders heißt, hat in der Pandemie wie viele ältere Arbeitnehmer das Angebot bekommen, in Altersteilzeit zu gehen. Dazu wurde nicht seine Arbeitszeit verringert, sondern vereinbart, dass er früher Schluss machen kann.

Damals war das für den heute 62-Jährigen eine tolle Vorstellung. Heute würde er gerne weiterarbeiten. Auch sein Arbeitgeber würde den Betriebswirt gerne behalten. Denn in vielen Branchen laufen die Geschäfte wieder gut und Fachkräfte sind rar. Doch der Ausstieg ist schwer, vor allem aus dem Altersteilzeitmodell, das Neubauer gewählt hat.

Die Zahl der Menschen im gleichen Modell soll laut Schätzungen mehr als die Hälfte der rund 270.000 Menschen in Altersteilzeit ausmachen. Das Handelsblatt zeigt zwei Optionen, wie Angestellte und Unternehmen aus der Teilzeitfalle entkommen können.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen