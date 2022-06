Arbeitsrecht Neue Arbeitsverträge: Was Arbeitgeber und Angestellte jetzt wissen müssen

Die Vertragswerke müssen bald EU-Richtlinien erfüllen. Das wirkt sich unter anderem auf Klauseln zu Vergütung, Überstunden und Probezeit aus.

Neue Arbeitsverträge müssen Infos zu Probezeit, Vergütungsdetails und zum Kündigungsschutz enthalten. Vertragsunterzeichnung

Düsseldorf Ob Vergütung, Arbeitszeiten oder Kündigungsschutz-Infos – Arbeitsverträge in deutschen Unternehmen enthalten häufiger Mängel als viele denken. Manchmal fehlen wichtige Informationen zu Arbeitsbedingungen.

Zehn Prozent der Unternehmen in Deutschland händigten ihren Angestellten sogar überhaupt keinen Arbeitsvertrag aus, schätzt das Bundesarbeitsministerium.

Ab August müssen Arbeitgeber einen neuen EU-Standard beachten. Die Arbeitsbedingungen-Richtlinie gibt es bereits seit 2019, bis 31. Juli 2022 muss sie in Deutschland in nationales Recht umgesetzt sein. Der Bundestag hat daher Änderungen am Nachweisgesetz (NachweisG) zugestimmt.

Diese beträfen „die Mehrzahl der Arbeitsverträge“, erklärt Pascal Verma, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Kanzlei nbs Partners in Hamburg. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung bei der Probezeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis, vor allem aber mehr Transparenz bei einzelnen Gehaltsbestandteilen zählen zu den wichtigsten Änderungen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen