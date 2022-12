In vielen Betrieben muss ein Teil der Belegschaft auch an den Feiertagen arbeiten. Welche Rechte und Pflichten Beschäftigte haben, erklären zwei Arbeitsrechtler.

Eigentlich gilt an den beiden Weihnachtsfeiertagen die sogenannte Feiertagsruhe. Mehrere Berufsgruppen sind hiervon allerdings ausgenommen. (Foto: Getty Images) Arbeiten an Weihnachten

Berlin Die Weihnachtsfeiertage entspannt mit der Familie verbringen? Das können nicht alle Arbeitnehmer. Ob in der Notaufnahme, bei einer Airline, im Callcenter oder im Restaurant: Es gibt viele Betriebe, in denen ein Teil der Belegschaft auch an gesetzlichen Feiertagen ranmuss.

Was aber gilt bei Feiertagsarbeit? Und darf der Arbeitgeber jemanden, der schon zu Ostern und an anderen Feiertagen gearbeitet hat, noch mal für Weihnachten verpflichten? Gibt es Kollegen, die Vorrang beim Weihnachtsurlaub haben? Und wie sieht die Entlohnung aus?

Diese und weitere Fragen hat das Handelsblatt zwei Arbeitsrechtsanwälten gestellt: Pascal Croset, Inhaber der Berliner Kanzlei Croset, und Fiona Schönbohm, Anwältin bei der Hamburger Kanzlei Rose & Partner. Ihre Antworten lesen Sie hier.

Unter welchen Voraussetzungen darf der Arbeitgeber seine Mitarbeiter verpflichten, an Weihnachten zu arbeiten?

