Mehr Umsatz bei weniger Arbeitsstunden: Eine Studie aus Großbritannien zur Viertagewoche liefert vielversprechende Ergebnisse. Warum Ökonomen trotzdem skeptisch sind.

Immer mehr Menschen wünschen sich eine verkürzte Arbeitswoche, um mehr Zeit für Erholung und Familie zu haben. (Foto: Getty Images) Früher Feierabend

Berlin Weniger arbeiten, mehr Freizeit – das wünschen sich immer mehr Berufstätige. Laut einer Studie des Versicherers HDI und des Meinungsforschungsinstituts Yougov würde die Hälfte der Arbeitnehmer in Teilzeit wechseln, wenn sie die Möglichkeit vom Arbeitgeber bekommen würden. Drei von vier Befragten hätten gerne eine Viertagewoche – jeder Siebte würde dafür Lohneinbußen in Kauf nehmen.

Aber können wir uns in Anbetracht des sich verschärfenden Fachkräftemangels überhaupt erlauben, weniger zu arbeiten? Ein Pilotprojekt aus Großbritannien lieferte zuletzt vielversprechende Erkenntnisse. Sechs Monate lang haben rund 3000 Arbeitnehmer dort an vier statt an fünf Tagen in der Woche gearbeitet. Ergebnis: Die Teilnehmer waren nicht mehr so oft krank, weniger gestresst und kündigten seltener. Der Umsatz der Unternehmen stieg sogar um 1,4 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen