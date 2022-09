Berufseinsteiger können sich in vielen Branchen den Job aussuchen. Wenn Firmen vier Faktoren beachten, haben sie gute Chancen im Wettbewerb um die Talente.

Junge Mitarbeiterinnen legen viel Wert auf einen flexiblen Arbeitsort. (Foto: Unsplash Brooke Cagle) Arbeiten aus dem Café

Düsseldorf Junge Menschen sind bekannt dafür, sich alle Optionen offenzuhalten. Auch im Job bleiben sie gern flexibel: Mehrere Wechsel, bis sie den richtigen Arbeitgeber gefunden haben, sind üblich. Eine Firma, die noch auf traditionelle Bürokultur setzt und sich nicht an die Bedürfnisse der Talente anpasst, kann schnell abgehängt werden.

Dabei ist es enorm wichtig, jetzt Nachwuchskräfte für sich zu begeistern. Bis 2036 gehen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt knapp 13 Millionen Erwerbstätige in Rente. Der Fachkräftemangel betrifft laut Ifo-Institut jetzt schon fast jeden zweiten Betrieb – und treibt die Anzahl der Stellenausschreibungen in die Höhe.

Die Generationen Y und Z werden in den kommenden Jahrzehnten den Arbeitsmarkt prägen. Das Handelsblatt hat mit Experten gesprochen und exklusiv eine Studie ausgewertet, in der Young Professionals schildern, wie sie sich die Arbeitswelt vorstellen. Firmen, die die vier wichtigsten Faktoren beachten, haben gute Chancen, ein beliebter Arbeitgeber zu werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen