Ausbildung & Studium Bundeswehr-Karriere: Wie werde ich Soldat?

Düsseldorf Die Ankündigung ist gigantisch: 100 Milliarden Euro will die Regierung in den Aufbau der Bundeswehr stecken. Nach Jahren der Sparpolitik und einem Wegfall der Wehrpflicht läutet das Sondervermögen nicht weniger als einen Kurswechsel in der Verteidigungspolitik der Bundesrepublik ein.

Experten wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, sieht in dem drastisch steigenden Wehretat eine „historische Chance“ für Deutschlands Streitkräfte.

Und auch mit Blick auf eine Karriere bei der Bundeswehr dürfte das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen Spielraum für neue Stellen schaffen. Das Interesse scheint jedenfalls da. Daten von Suchmaschinen wie Google zeigten zuletzt erhöhte Suchanfragen nach Einstiegsmöglichkeiten bei der Bundeswehr.

Natürlich sei der Ukraine-Krieg Thema in aktuell laufenden Einstellungsgesprächen, sagt Hauptmann Nikolas Gesatzky, Presseoffizier des Presse- und Informationszentrums Personal. „Noch ist es aber zu früh, um abzuschätzen, ob sich das Interesse an einer Karriere in der Bundeswehr auch in den Bewerberzahlen niederschlägt.“

Rund 50.000 Bewerbungen gehen laut Gesatzky jährlich bei der Bundeswehr ein. Jedes Jahr stellen die Streitkräfte bestehend aus Heer, Luftwaffe und Marine, sowie Sanitäts-, Cyber- und IT-Spezialisten 19.000 Menschen ein.

Doch welche Karrieremöglichkeiten gibt es bei der Bundeswehr konkret? Welche Voraussetzungen gelten – etwa in Sachen Altersgrenze? Und was verdient man bei der Bundeswehr? Antworten auf die wichtigsten Fragen zu einer Karriere bei der Bundeswehr:

Welche Berufe gibt es bei der Bundeswehr?

Die Bundeswehr ist mit 250.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Sie beschäftigt rund 182.000 Soldaten und Soldatinnen und 82.000 zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 72 verschiedenen Berufen.

Die Bundeswehr ist außerdem auch einer der größten Ausbilder des Landes. Für die zivilen Berufe entfällt die Pflicht eine Grundausbildung zu absolvieren. Zu den zivilen Berufen zählen unter anderem:

Mechatroniker

Kaufmann oder -frau im Büromanagement

Gesundheits- und Krankenpfleger

Elektroniker

Kaufmann im Gesundheitswesen

Medizinischer Fachangestellter

Verwaltungsfachangestellter

Metallbauer

Chemielaborant

Systeminformatiker

Wie wird man Bundeswehr-Soldat?

Jeder Bewerber für die Laufbahn eines Soldaten muss ein Auswahlverfahren durchlaufen. Das besteht aus verschiedenen Tests. So werden neben den schriftlichen und theoretischen Fähigkeiten des Bewerbers oder der Bewerberin auch seine Konzentrationsfähigkeit sowie sein Verantwortungsbewusstsein geprüft. Wichtige Fragen im Assessment-Center stammen aus den Bereichen Logik, Geschichte, Mathematik und Grammatik.

Mal geht es darum, Muster zu erkennen oder Wortanalogien richtigzustellen. Ein anderes Mal Aussagen in einem Gleichungssystem zu bewerten.

Abschließend müssen angehende Soldatinnen und Soldaten auch einen Sporttest absolvieren. In dem müssen die Bewerber nicht nur sprinten, sondern auch den Klimmhangtest absolvieren. Um eine realistische Chance zu haben, sollten Anwärter das Kinn fünf Sekunden über der Reckstange halten und für 1000 Meter weniger als 6 Minuten und 30 Sekunden brauchen. Top-Kandidaten laufen einen Kilometer in weniger als 3 Minuten und 45 Sekunden.

Das mehrstufige Aufnahmeverfahren für den Militärdienst prüft Bewerber zudem auf ihre Eignung. Allein ein Schulabschluss und körperliche Fitness befähigen nicht zum Dienst an der Waffe.

Ab welchem Alter kann man Bundeswehr-Soldat werden?

Um Soldat oder Soldatin zu werden, müssen die Bewerber mindestens 17 Jahre alt sein und 1,55 Meter groß. Erst dann dürfen sie die Grundausbildung beginnen. Wer nach seinem Haupt- oder Realschulabschluss aber bereits den Berufswunsch Soldat hat, kann vor dem 17. Lebensjahr eine zivile Ausbildung bei der Bundeswehr beginnen.

Bei minderjährigen Bewerbern gelten strenge Regeln für die Eignungsprüfung. Darin wird geprüft, „ob er beziehungsweise sie die nötige Reife mitbringt und sonst alle Voraussetzungen erfüllt“. Zudem müssen die Eltern oder die gesetzlichen Vertreter des Jugendlichen mit der Karriere bei der Bundeswehr einverstanden sein.

Bundeswehr-Soldaten: Diese Regeln gelten für Jugendliche

Wenn die Jugendlichen die Eignungsprüfung bestanden haben und ihre Grundausbildung zum Soldaten beginnen dürfen, gelten für sie jedoch besondere Regeln. So werden 17-jährige Soldatinnen und Soldaten grundsätzlich nicht zum Wachdienst in der Kaserne eingeteilt, da hier ein möglicher Schusswaffengebrauch zwar unwahrscheinlich ist, aber nicht ausgeschlossen werden kann.

Bei Ausbildungsübungen mit Waffen werden jugendliche Soldaten von ihren Vorgesetzten zusätzlich beaufsichtigt. Auch werden Soldaten in Ausbildung nicht in Einsätze geschickt. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf Minderjährige, sondern auf alle Soldatinnen und Soldaten, die eine Berufsausbildung oder ein Studium bei der Bundeswehr absolvieren.

Bis zu welchem Alter ist eine Bundeswehr-Karriere möglich?

Eine Altershöchstgrenze für den Einstieg in zivile Berufe bei der Bundeswehr gibt es offiziell nicht. Als Soldat, der die Laufbahn eines Unteroffiziers einschlagen möchte und somit keine höhere Führungsposition einnimmt, kann auch in höherem Alter bei der Bundeswehr einsteigen.

Jenseits der 50 wird eine Soldatenlaufbahn aber unwahrscheinlich, weil der Beruf eine gute bis sehr gute Physis verlangt.

Anders sieht es bei dem Einstieg in die Offizierslaufbahn aus. Wer eine Karriere im höheren Dienst anstrebt, darf beim Berufseinstieg nicht älter als 29 sein. Das begründet die Bundeswehr damit, dass die Offiziere strategische Führungsverantwortung tragen und somit eine frühe und lange Ausbildung notwendig ist.

Hier die wichtigsten Altersgrenzen der Bundeswehr im Überblick:

Mindestalter: 17 Jahre mit Einverständniserklärung der Eltern, sonst 18 Jahre

Höchstalter für den Start in der Offizierslaufbahn: 29 Jahre

Höchstalter für Unteroffiziere oder zivile Berufe: 50 Jahre

Der Reservedienst endet nach dem 65. Lebensjahr

Generale, Oberste und Offiziere in den Laufbahnen Sanitätsdienst, Militärmusikdienst und Geoinformationsdienst werden höchstens bis zum 65. Lebensjahr eingesetzt, oft aber schon weit früher verbeamtet. Alle übrigen Berufssoldaten werden im Alter von 62 pensioniert.

Wie lange dauert die Bundeswehr-Ausbildung?

Wie lange die Ausbildung bei der Bundeswehr dauert, hängt von der Berufslaufbahn ab, für die man sich entscheidet. So dauert die zivile Berufsausbildung bei der Bundeswehr zwischen 12 und 24 Monate. Bewerber können sich zwischen 50 zivilen Ausbildungsberufen entscheiden. Die Ausbildung findet dann im Dualen System statt. Das heißt, dass sie in Blockseminaren abwechselnd theoretische und praktische Fähigkeiten erlernen.

Die militärische Grundausbildung bei der Bundeswehr dauert drei Monate und zählt 450 Ausbildungsstunden. Erst nach der Grundausbildung können sich die Soldatinnen und Soldaten spezialisieren. So besteht nicht nur die Wahl zwischen dem Heer, der Marine und der Luftwaffe, sondern auch zwischen technischen Berufen oder verschiedenen militärischen Laufbahnen.

Wer studieren möchte oder eine Karriere im höheren Dienst anstrebt, muss in die Offizierslaufbahn einsteigen und ein Studium absolvieren. Soldaten, die einen Haupt- oder Realschulabschluss haben, können eine Berufsausbildung absolvieren und dann die Laufbahn in der Mannschaft oder eines Unteroffiziers durchlaufen.

Bundeswehr-Studium: Wie wird man Offizier?

Es gibt zwei Wege, um an einer Universität der Bundeswehr zu studieren. Zum einen kann man zivil studieren, ohne sich für eine Karriere in der Bundeswehr zu verpflichten. Dann fallen jedoch hohe Studiengebühren an. Weshalb der gängigste Weg das duale Studium innerhalb der Offizierslaufbahn ist. Dann ist das Studium nicht nur kostenlos, sondern wird sogar mit 1.800 Euro vergütet.

Das Studium an einer Bundeswehr-Universität ist anders aufgebaut als an regulären Hochschulen. So ist das Studium nicht in Semester, sondern in Trimester aufgeteilt. Das Studium ist verdichtet und kürzer, Semesterferien haben die meisten Studierenden an Universitäten der deutschen Streitkräfte nicht. In der vorlesungsfreien Zeit absolvieren sie Leergänge im Rahmen ihrer Offiziersausbildung.

Bundeswehr-Offizier: Was sind die Voraussetzungen?

Für das Studium innerhalb der Offizierslaufbahn ist nicht nur eine Aufnahme- und Eignungsprüfung sowie die Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife verpflichtend, sondern auch die Verpflichtung für mindestens 13 Jahre bei der Bundeswehr zu arbeiten. Die Folge daraus ist, dass man auch im Ausland eingesetzt werden kann.

Beide Studien-Varianten haben aber den Vorteil, dass es keinen bestimmten Notendurchschnitt (NC) braucht, um ein Studium zu beginnen. Das gilt sogar für Studiengänge, die ansonsten mit einem sehr hohen NC belegt sind wie Medizin oder Psychologie.

Die Bundeswehr hat zwei große Universitäten in Deutschland: Eine in Hamburg und eine in München. An denen werden 26 Bachelor- und 28 Masterstudiengänge angeboten. Unter anderem:

Psychologie

Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften

Bildungs- und Erziehungswissenschaften

Wirtschafts- und Organisationswissenschaften

Informatik

Human-, Zahn- und Veterinärmedizin

Pharmazie

Elektrotechnik und Maschinenbau

Politikwissenschaft

Geschichtswissenschaft

Staats- und Sozialwissenschaften

Was verdiene ich als Bundeswehrsoldat?

Das Grundgehalt von Bundeswehrsoldaten hängt von ihrem Dienstgrad und ihrer Erfahrung ab. Anhand dessen werden sie ihren Besoldungsgruppen und Stufen zugeordnet. Wie hoch die Bezahlung in den einzelnen Besoldungsgruppen ausfällt, legt die Besoldungstabelle für Bundesbeamte fest.

Außerdem zahlt die Bundeswehr Zulagen für Stellen mit höherem Risiko, Familien sowie für Außen- und Feiertagsdienste. Sozialversicherungspflichtig sind Soldaten nicht.

Soldaten, die keine Offizierslaufbahn eingeschlagen, sind entweder den Besoldungsgruppen der Mannschaftsdienstgrade (A3 bis A5) zuzuordnen oder den Besoldungsgruppen für Unteroffiziere (A5 bis A9). Sie können somit zwischen 2370,74 Euro brutto und 3867,71 Euro brutto verdienen.

Welches Gehalt verdienen Bundeswehr-Offiziere?

Ein Offizier in der Bundeswehr bildet, die ihm unterstellten Soldaten aus. Er führt die Truppe und gibt ihnen strategische Anweisungen. Zu den Dienstgraden, die ein Offizier bekleiden, kann zählen:

Leutnant

Hauptleute

Stabsoffiziere

Generale

Offiziere gehören je nach Erfahrung und Dienstgrad den Besoldungsgruppen A9 bis A14 oder A15 an. Das bedeutet, dass ein Offizier zwischen 2985,43 Euro brutto und 7251,40 Euro brutto verdient.

Die höheren Gehälter der Offiziere ergeben sich durch die höheren Einstellungsanforderungen, den höheren Bildungsabschlüssen (abgeschlossenes Studium) sowie ihre Führungsfunktion innerhalb des Stabes.

Was verdient ein Oberst bei der Bundeswehr?

Der Dienstgrad eines Obersts ist ein Offiziersdienstgrad innerhalb der Bundeswehr. Er erteilt Mannschaften, Unteroffizieren, Leutnanten und Hauptleuten Befehle. Jedoch dienen sie meist als Stabsoffiziere in Ämtern, Behörden oder Ministerien und nicht als militärische Führer einer Truppe.

Oberste werden der Besoldungsgruppe A16, B2 oder B3 zugeordnet. Sie verdienen somit zwischen 6368,18 Euro brutto und 8919,75 Euro brutto.

