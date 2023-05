 Autoritärer Führungsstil: Wie Sie Aggression als Chef positiv nutzen

Gute Führungskräfte setzen auf Augenhöhe und Wertschätzung. Doch mitunter müssen sie durchgreifen. Ein Experten für Gangkriminalität erklärt, wie Chefs Härte sinn- und respektvoll einsetzen.

Aggression gilt als negativ besetzter Begriff. Wer jedoch als Führungskraft respektiert werden will, der muss sich in manchen Momenten auch aggressiv für seine Position einsetzen, sagt der Konfliktexperte Jens Weidner. (Foto: Getty Images) Führungskraft beim Gespräch mit Mitarbeitern

Düsseldorf Die Gerüchte begannen kurz vor dem Aufstieg einer hochqualifizierten Managerin in den Vorstand. Gestreut wurden sie von Kollegen wurden, gezielt, um ihr Image zu ruinieren. Es sind Situationen wie diese, in denen sich Führungskräfte an Jens Weidner von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg wenden. Der Kriminologe hat lange die Strukturen amerikanischer Gangs erforscht. Als Managementberater erklärt der Professor nun Führungskräften, wann die Grenze der eigenen Nettigkeit erreicht ist – und wann es Zeit für härtere Bandagen wird.

„Ohne eine gewisse Portion Aggression sind Führungskräfte immer im Risiko, von anderen übervorteilt zu werden“, sagt Weidner. Der Managerin riet er sich zu wehren, frauenfeindliche Angriffe müsse sie intern als solche benennen – und so zum Bumerang für die Angreifer zu machen.

