 BAG-Urteil zu Verjährung von Urlaubsanspruch erwartet

Der EuGH zwingt das Bundesarbeitsgericht zu einer neuen Auslegung des Urlaubsgesetzes. Was das für Arbeitnehmer heißen dürfte.

Resturlaub verfällt nicht mehr, sondern kann auch im neuen Jahr genommen werden.

Düsseldorf Wer sich bislang ärgerte, dass Resturlaub am Ende des Jahres verfällt, kann sich freuen: Am 20. Dezember steht beim Bundesarbeitsgericht (BAG) eine Verhandlung an, in der die Erfurter Richter entscheiden dürften, dass Urlaubsansprüche von Angestellten nicht mehr verfallen und auch nicht verjähren.

Das kann dazu führen, dass Resturlaub auch Jahre später noch genommen werden kann oder dass er Angestellten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausbezahlt werden muss. Ausnahme: Der Arbeitgeber hat dafür gesorgt, dass Beschäftigte ihren Urlaub tatsächlich nehmen können. Mitarbeitende müssen also rechtzeitig vom Chef auf Resturlaubsansprüche hingewiesen und aufgefordert werden, Ferien zu machen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte erst kürzlich entschieden, dass ein Urlaubsanspruch nur verjähren kann, wenn der Arbeitgeber seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen ist.

Urlaubsanspruch: BAG muss EuGH-Urteil zu Resturlaub berücksichtigen

