Düsseldorf Ob Bus, Bahn oder E-Scooter: Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern Alternativen zum Dienstwagen an. Jüngstes Beispiel ist das Softwareunternehmen SAP. Dort will man ab April allen berechtigten Mitarbeitern anstelle eines Autos ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen. Die Mitarbeiter bekommen einen bestimmten Betrag zur Verfügung und können ihn für das Verkehrsmittel ihrer Wahl ausgeben.

Mit Aktionen wie diesen sparen Unternehmen nicht nur Emissionen ein, sie richten sich auch stärker nach den Bedürfnissen ihrer Angestellten. „Für die Mitarbeiter entstehen so vielfältige Möglichkeiten, die persönliche Mobilität zu gestalten“, sagt Sebastian Pacher, Vergütungsexperte bei der Personalberatung Kienbaum.

Gerade bei jüngeren Generationen, bei denen der Dienstwagen zunehmend an Strahlkraft verliert, können Arbeitgeber sich mit Mobilitätsalternativen attraktiver machen – und damit von Wettbewerbern abheben. Das Handelsblatt hat bei den 40 Dax-Unternehmen nachgefragt, welche Angebote sie Bewerbern in Sachen Mobilität machen. Herausgekommen ist eine Liste der fünf am weitesten verbreiteten Dienstwagen-Alternativen.

Fahrradleasing

