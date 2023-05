Bankkaufmann-Gehalt 2023 Wie viel verdient ein Bankkaufmann in Deutschland?

Die Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau gehört zu den beliebtesten in Deutschland. Dank vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten kann das Gehalt von Bankkaufleuten schnell steigen. Ein Überblick.

Im Jahr 2021 haben sich rund 22.000 Berufseinsteiger für die Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau entschieden. Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen: Der Beruf gehört zu den Top 20 der beliebtesten Ausbildungen in Deutschland – er landet auf Platz 16 im Ranking. Eine wesentliche Aufgabe von Bankkaufleuten ist die Beratung von Privat- und Geschäftskunden. Dabei geht es oft um den täglichen Zahlungsverkehr, Geldanlagen, Finanzierungen oder Devisen.

Wie hoch ist das Einstiegsgehalt als Bankkaufmann?

Das Jobportal Stepstone errechnet für Bankkaufleute ein Durchschnittsgehalt von 43.900 Euro brutto im Jahr. Dabei geht es von einem Mindestgehalt von 37.300 Euro und einem Maximalgehalt von 53.900 Euro aus.

Wie viel verdient man als Bankkaufmann im Monat?

Bei einem durchschnittlichen Bruttolohn von 43.900 Euro im Jahr verdienen Bankkaufleute ca. 3.660 Euro brutto im Monat.

Wie viel verdient man als Bankkaufmann-Azubi im Monat?

In der Ausbildung gehört der Beruf des Bankkaufmanns laut der Jobbörse Ausbildung.de zu einem der bestbezahlten Jobs in Deutschland. Im ersten Ausbildungsjahr verdienen Bankkaufleute - abhängig von Betrieb und Bundesland, in dem sie ausgebildet werden - zwischen 1.036 und 1.110 Euro brutto. Im zweiten Ausbildungsjahr verdienen Bankkaufleute zwischen 1.098 und 1.160 Euro brutto, im dritten 1.160 bis 1.220 Euro. Das belegen Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit.

Wo verdient man als Bankkaufmann am besten?

Einige Faktoren wirken sich unmittelbar auf das Gehalt aus – vom Arbeitgeber über das Bundesland bis hin zur Branche. Ist ein Unternehmen beispielsweise tarifgebunden, zahlt es im Durchschnitt höhere Gehälter als Firmen ohne Tarifbindung. Das zeigen zahlreiche Analysen und Untersuchungen. Dabei erhält man in ostdeutschen Bundesländern im Schnitt ein geringeres Gehalt als in westdeutschen. In der Bankenmetropole Frankfurt am Main verdienen viele Bankkaufleute Spitzengehälter.

Auch die Größe des Unternehmens hat einen Einfluss auf das Gehalt. Große Unternehmen mit internationaler Verzweigung und mehr als tausend Mitarbeitern schneiden in Gehaltsstudien in der Regel besser ab als Start-ups oder mittelständische Unternehmen.

Dann wäre da noch die Branche: Dem Karriereportal Absolventa zufolge verdienen Banker, Abteilungs- und Filialleiter sowie Bankdirektoren die höchsten Gehälter im Bankwesen.

Wie kann ich mein Gehalt als Bankkaufmann steigern?

Viele Bankkaufleute entscheiden sich nach der Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung für ein Studium. Der Bereich Finanzen bietet Bankkaufmännern und -frauen vielfältige Optionen: Breit aufgestellte Studiengänge wie Betriebswirtschaftslehre, aber auch fokussierte Studiengänge wie Steuerlehre & Wirtschaftsprüfung, Finance und Controlling oder Ähnliches sind beliebt.

Aber auch ohne Studium lässt sich das Gehalt im Bankwesen steigern: Mit Weiterbildungen und Seminaren kann ein Bankkaufmann so zum Abteilungsleiter oder Bankfachwirt aufsteigen. Der Bankfachwirt verdient laut Stepstone-Zahlen knapp 50.000 Euro brutto im Jahr.

