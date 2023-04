Die EHL ist die berühmteste Managerschmiede der Spitzenhotellerie. Viele Absolventen machen auch in anderen Branchen Karriere. Was Manager von der Hotellerie lernen können.

Der Campus befindet sich nicht weit vom Genfer See. (Foto: EHL Group) EHL Lausanne

Lausanne Ihre Eltern zahlen Studiengebühren von bis zu 40.000 Franken pro Jahr – doch für die Studentinnen und Studenten der École hôtelière de Lausanne (EHL) beginnt die Ausbildung mit wenig glamourösen Aufgaben. Wochenlang leisten die jungen Frauen und Männer Putzdienst in den Wohnheimen auf dem Campus. Sie arbeiten in der Küche mit, für eine der Mensen der Business School – oder sie kellnern im „Berceau des Sens“, dem weltweit einzigen mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant, in dem Studierende mitarbeiten.

Die EHL ist die prestigeträchtigste Hotelfachschule der Welt. Seit über 125 Jahren schicken Hotelier-Dynastien aus aller Welt ihre Sprösslinge zur Ausbildung an den Genfer See. Und das „Année préparatoire“ – das Vorbereitungsjahr – ist für viele Studierenden von jeher die größte Hürde in der Ausbildung. Die mitunter körperlich schwere Arbeit soll die Studierenden auf eine Führungsposition in der Spitzenhotellerie vorbereiten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen