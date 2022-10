Manche Jobs bieten beste Verdienstchancen und eignen sich für den Quereinstieg. Dennoch haben sie viele Bewerber nicht auf dem Schirm, wie ein exklusives Indeed- Ranking zeigt.

„Ein Jobwechsel ist immer noch eine der besten Gelegenheiten, einen Gehaltssprung zu machen“, sagt eine Indeed-Expertin. (Foto: Brooke Cagle/ Unsplash) Bestbezahlte Berufe

Berlin Für Bewerber sieht es am Arbeitsmarkt aktuell rosig aus: Geeignete Talente sind Mangelware, und die Zahl der freien Stellen in Unternehmen ist nach wie vor auf einem Rekordhoch – auch wenn sich der Markt gerade zumindest geringfügig eintrübt und erste Unternehmen Sparprogramme und Jobabbau melden.

Doch der Markt ist und bleibt vorerst kandidatenfreundlich. Sie wollen trotzdem auf Nummer sicher gehen und Ihre Chancen bei der Jobsuche steigern? Dann kann sich ein Blick in neue Zahlen der Onlinestellenbörse Indeed lohnen.

Diese hat exklusiv für das Handelsblatt ermittelt, in welchen Jobs Bewerber sich nur gegen wenig Konkurrenz durchsetzen müssen – und trotzdem gutes Geld verdienen können. Nur Jobs mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von mehr als 65.000 Euro haben es in das so entstandene Ranking geschafft.

Bestbezahlte Berufe: Analysten von Indeed mit neuen Zahlen

