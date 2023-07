100.000 Euro und mehr sind für viele ein Traumverdienst. Eine exklusive Auswertung zeigt, in welchen Branchen, Bundesländern oder Berufsprofilen die Aussicht auf ein solches Topgehalt am höchsten ist.

In welchen Bereichen sechsstellige Gehälter locken. (Foto: Getty Images) Gutes Gehalt

Berlin Ab wann ist ein Mensch reich? So richtig definiert ist das nicht, der Durchschnittsverdienst in Deutschland liegt jedenfalls bei rund 49.000 Euro, laut Statistischem Bundesamt. Entsprechend klar ist, dass man spätestens ab einem Jahresgehalt von 100.000 Euro als Bestverdiener gelten kann.

Sechsstellig wird das Brutto allerdings für die wenigsten, rund 7,5 Prozent aller Einkommensteuerpflichtigen überschreiten laut Statistischem Bundesamt diese magische Grenze. Es ist also nicht einfach, ein Einkommensniveau zu erreichen, auf dem Sorgen um die finanzielle Absicherung der Vergangenheit angehören.

Wie schafft man es also unter die wenigen Topverdiener? Die Jobplattform Stepstone hat exklusiv für das Handelsblatt ausgewertet, in welchen Berufen, Branchen oder Bundesländern ein Jahresgehalt von 100.000 Euro am wahrscheinlichsten ist und wie sich Führungsverantwortung und Unternehmensgröße auswirken.

