Bewerbung Bisheriges Gehalt im Vorstellungsgespräch nennen? Drei Experten geben Tipps für die richtige Reaktion

Im Bewerbungsgespräch fragen Personaler oft nach dem aktuellen Verdienst. Und dann? Die Wahrheit sagen oder die Wahrheit dehnen? Was Bewerber tun sollten.

Um den Verhandlungsrahmen abzustecken, erkundigen sich Personaler im Bewerbungsgespräch oft auch nach dem aktuellen Gehalt. (Foto: Unsplash) Eine Frau bei einem Jobinterview

Düsseldorf Früher oder später fällt die Frage nach den Gehaltsvorstellungen in jedem Vorstellungsgespräch. Worauf manche Bewerber aber nicht vorbereitet sind: Oft erkundigen sich Personaler auch danach, was ein Kandidat bei seinem aktuellen Arbeitgeber verdient. Die Antwort soll den Rahmen abstecken, in dem sich die anschließende Verhandlung bewegt.

Bewerber müssen sich entscheiden: Sollen sie die Frage ehrlich beantworten, eine Antwort charmant verweigern – oder lügen, um mehr Geld herauszuholen? Gerade Option drei klingt vielleicht verlockend, doch sie birgt Gefahren, die am Ende sogar den neuen Job kosten können. Das Handelsblatt hat drei Experten gefragt, welche Antwortmöglichkeit die beste ist. Hier erklären sie, wie Sie gut reagieren.

Claudia Kimich, Verhandlungsexpertin aus München, findet: So verlockend es erscheinen mag, sich mit einer Lüge in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen – Kandidaten sollten hier vorsichtig sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen