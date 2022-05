Bewerbung BMW, Telekom, SAP: So buhlen Deutschlands Top-Konzerne um IT-Fachkräfte

Bei den Dax-Konzernen ist jede zehnte offene Stelle ein IT-Job. Die Unternehmen locken teilweise mit sechsstelligen Gehältern und Fachkarrieren als Alternative zur Managementlaufbahn.

Knapp 3000 freie IT-Jobs in Dax-Unternehmen. (Foto: Getty Images (M)) IT-Fachkraft

Düsseldorf Die Zahl der freien Stellen im Dax wächst und wächst. Ende April waren mehr als 27.500 Jobs in Deutschlands wichtigsten Börsenkonzernen vakant. Im Vergleich zum März ist das ein Anstieg von knapp sechs Prozent, verglichen mit Januar sogar ein Plus von 13 Prozent. Das zeigt eine Erhebung der Jobplattform Indeed für das Handelsblatt.

Jede zehnte Stelle im Dax ist dabei ein IT-Job. Gefragt sind vor allem Fachkräfte für die Datenanalyse und in der Software-Entwicklung. „Auch der Bedarf an Expertinnen für IT-Sicherheit ist hoch“, beobachtet Annina Hering, Arbeitsmarktökonomin beim Indeed Hiring Lab.

Schon heute zählen IT- und Datenspezialisten zur gefragtesten Spezies am Arbeitsmarkt. Branchenübergreifend fehlen laut Bitkom derzeit 96.000 IT-Fachkräfte. Bis 2030 könnte die Fachkräftelücke in dem Bereich auf mehr als eine Million Menschen anwachsen.

