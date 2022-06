Bewerbung Job finden bei Google, Amazon und Facebook: Dieser Recruiter erklärt, wie es geht

Philipp Riedel sucht Personal für die Größen der Tech-Szene. Im Bewerbungsprozess merkt der Recruiter, wie gut die Chancen gerade für Kandidaten stehen – auch beim Gehalt.

Avantgarde-Experts-Chef und Recruiter Riedel: „Google und Co. suchen sehr bewusst nach langfristigen Mitarbeiterbeziehungen.“ (Foto: Unternehmen) Bewerbung bei Google, Amazon und Co.

Düsseldorf Bei den großen Tech-Konzernen arbeiten wollen viele – Philipp Riedel ebnet den Weg dorthin. Der 35-Jährige ist Chef von Avantgarde Experts. Die Personalvermittlung sucht unter anderem Angestellte für Google, Amazon und Tesla.

2000 Bewerber vermittelt Riedel jedes Jahr insgesamt mit seinem Unternehmen. Wie viele Kandidaten davon auf die vier sogenannten Gafa-Konzerne – Google, Apple, Facebook, Amazon – entfallen, will Riedel nicht verraten. Nur so viel: „Es war noch nie so einfach, bei den Gafas einzusteigen“, sagt er. Das merke er im Bewerbungsprozess.

