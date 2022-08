Die Berufsaussichten in kleinen Städten und Gemeinden könnten kaum besser sein. Vor allem zwei Jobgruppen bestechen durch Jahresgehälter über 80.000 Euro.

Auf dem Land wächst die Anzahl der Jobangebote stärker als in der Stadt.

Düsseldorf Die Zeiten, in denen man für einen Job in Großstädte ziehen musste, sind offenbar vorbei. Zwar gibt es absolut gesehen immer noch mehr Arbeitsplätze in Städten, doch laut der Gehaltsplattform Stepstone erlebt das Land seit Corona einen echten Aufschwung in Sachen Jobangebot.

Dort ist die Zahl der offenen Stellen seit Ausbruch der Coronapandemie um 43 Prozent gestiegen, in den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern waren es im gleichen Zeitraum nur 31 Prozent.

Für das Handelsblatt hat sich Stepstone daher die Entwicklung der Stellenangebote in Stadt und Land nach Berufsgruppen angeschaut. Finanzen, Medien, Personal – ländliche Regionen haben in vielen Bereichen einen echten Aufschwung erlebt und locken mit hohen Gehältern.

