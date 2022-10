Über Susanne Wißfelds Tisch gehen jährlich Tausende Bewerbungen. Die berufliche Vita eines Kandidaten ist der Randstad-Managerin dabei oft ziemlich egal.

Die studierte Biologin arbeitete im pharmazeutischen Außendienst, bevor sie 1999 zu Randstad kam. (Foto: Randstad) Susanne Wißfeld

Düsseldorf Vom Paketzusteller zum Fachinformatiker – geht das? Heute besser denn je, sagt Susanne Wißfeld. Wer eine Stelle sucht, ist nicht mehr auf den nächstbesten Job angewiesen, so die Geschäftsführerin für den Bereich Innovationen beim Personaldienstleister Randstad. „Wir leben in einem Bewerbermarkt – Punkt“, sagt sie. Das werde eine ganze Weile so bleiben.

Laut Statistischem Bundesamt scheiden in den kommenden 15 Jahren knapp 13 Millionen Arbeitskräfte altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt aus. Diejenigen, die nachkommen, reichen nicht aus, um die Fachkräftelücke zu füllen. Kandidaten haben bei Jobangeboten immer häufiger die Wahl.

Angesichts dieser Machtverschiebung fordert Wißfeld von Unternehmen, radikal auf Kandidaten einzugehen: „Personaler müssen aufhören, starr auf Lebensläufe zu gucken, und stattdessen intensiv mit den Menschen sprechen.“ Danach könnten sie besser entscheiden, wo im Unternehmen jemand am besten eingesetzt sei. Nicht immer sei das der Bereich, in dem jemand bisher gearbeitet habe.

