Big-Tech „Eine Million Dollar für brillante Entwickler“: US-Konzerne treiben Gehälter für IT-Kräfte nach oben

Microsoft, Apple und Amazon erhöhen Gehälter für Entwickler massiv. Das weckt auch in Deutschland Begehrlichkeiten.

Im Hotspot der Tech-Industrie ist der Mangel an IT-Kräften eklatant. (Foto: Bloomberg) Google-Campus bei San Francisco

Düsseldorf, San Francisco Jan Becker ist verärgert. Für sein Silicon-Valley-Start-up Apex AI sucht der deutsche Gründer Softwareentwickler – und findet nur schwer Kandidaten. Der Unternehmer beobachtet, dass sich die Konkurrenzsituation in Kalifornien merklich verschärft hat, vor allem mit Blick auf die Gehälter. „Google und Co. können sich jeden Mitarbeiter leisten“, sagt Becker. „Für einen brillanten Entwickler legen die auch eine Million Dollar auf den Tisch.“

Der Deutsche sucht deshalb verstärkt in der Heimat Fachkräfte – für seine Büros in München, Berlin und Stuttgart. Inzwischen beschäftigt Apex AI schon die Hälfte seiner 80 Entwickler in Deutschland. Wie viel genau Becker seinen Leuten in Deutschland zahlt, mag er nicht sagen. Nur so viel: Sein Unternehmen zahle „deutlich mehr“ als die Konkurrenz.

