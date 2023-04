 Bis zu 110.000 Euro Gehalt: 27 Homeoffice-Jobs mit Top-Verdienst

Viele Top-Talente wünschen sich die Option auf Homeoffice. In welchen Berufen sie geboten wird – und es gleichzeitig ein hohes Gehalt gibt.

Auch wer von zu Hause aus arbeitet, kann bis zu sechsstellige Gehälter einstreichen. (Foto: Surface/ Unsplash) Angestellte im Homeoffice

Berlin Wer heute als Arbeitgeber attraktiv bleiben will, kommt um eines kaum herum: Unternehmen sollten ihren Bewerbern, wo es geht, die Option bieten, mobil zu arbeiten – also von einem beliebigen Ort aus, der nicht das Büro ist. Ein solcher Ort ist für viele das Homeoffice. Seit der Pandemie hat sich die Heimarbeit für viele Arbeitnehmer bewährt: So gaben im aktuellen „Engagement Index“ des Marktforschers Gallup 75 Prozent der Befragten mit Homeoffice-Erfahrung an, dass sie zu Hause besser oder genauso gut arbeiten können wie im Büro.

Eine Auswertung, die das Online-Stellenportal Indeed exklusiv fürs Handelsblatt durchgeführt hat, zeigt nun: Dieser Trend beeinflusst auch die Arbeitgeber. Immer mehr von ihnen werben demnach in Stellenanzeigen mit der Möglichkeit, voll oder teilweise zu Hause zu arbeiten. Auffällig: Viele Homeoffice-Jobangebote locken außerdem mit Topgehältern.

In welchen 27 Jobs Sie auch zu Hause sechsstellige Jahresgehälter einstreichen können, lesen Sie hier.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen