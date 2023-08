 Bis zu 150.000 Euro netto: Das sagen EZB-Mitarbeiter zu Karriere und Gehalt

Mancher Mitarbeiter nennt die EZB einen „goldenen Käfig“, andere schwärmen von der Zentralbank: Was Insider zu Aufstiegschancen und Gehältern bei der EZB sagen.

Die EZB hat einen sehr großen Bewerberpool, weil sie als europäische Institution aus 27 Mitgliedstaaten rekrutiert. (Foto: dpa) Arbeiten bei der EZB

Düsseldorf Ökonomen, Finanzexperten, Analysten: Die Europäische Zentralbank (EZB) sucht immer wieder nach Experten für die Aufgaben der Notenbank in Geldpolitik, Risikoanalyse und der Stabilisierung des Bankensystems. Derzeit hat die EZB am Sitz in Frankfurt öffentlich nur sechs Positionen ausgeschrieben.

Eine mittlere Führungskraft aus einem zentralen EZB-Bereich sagt: „Die EZB ist ein Top-Arbeitgeber.“ Der Insider beschreibt die Zentralbank als „geölte Maschine“, die viele Krisen managt: Finanz- und Euro-Krise, Coronapandemie und jetzt die Inflation im Euro-Raum. Auch deshalb beschreiben Mitarbeiter ihren Job als sinnstiftend.

Doch die „geölte Maschine“ hat Probleme: In der Behörde Karriere zu machen ist kompliziert. Wer hier arbeitet, ist der EZB zur Loyalität verpflichtet, darf ohne Genehmigung nicht öffentlich über sie sprechen und steckt oft lange im selben Job fest. Deshalb nennen manche Insider die EZB einen „goldenen Käfig“. Was sie dem Handelsblatt zu Gehältern sagen und wie der Aufstieg in der Behörde funktioniert, lesen Sie hier.

