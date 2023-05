Seit Beginn der Coronapandemie ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen für HR-Experten um 130 Prozent gestiegen, zeigt eine exklusive Auswertung. In welchen Fällen ein besonders hohes Gehalt lockt.

Auch wenn der Boom zuletzt etwas nachgelassen hat, werden Personaler noch händeringend gesucht. Seit Beginn der Coronapandemie hat sich die Zahl der ausgeschriebenen Stellen um 130 Prozent erhöht. (Foto: Getty Images) Gefragte Personalexpertin

Berlin Kompetente Personaler finden neue Talente, halten Mitarbeiter und sind damit entscheidend für den Unternehmenserfolg. Wer den Kampf gegen den Fachkräftemangel gewinnen will, der braucht auch in der Personalabteilung kompetentes Personal. Doch an dem mangelt es auch im Bereich Human Resources (HR). Und Recruiter sind deshalb aktuell sehr gefragt.

Das zeigt der aktuelle „Fachkräfte-Index“ der Personalberatung Hays, der dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Auch wenn der Boom langsam ein wenig abflacht, ist die Zahl der ausgeschriebenen HR-Stellen seit Beginn der Coronapandemie insgesamt um mehr als 130 Prozent angestiegen – und damit stärker als die Nachfrage nach den begehrten IT-Fachkräften.

„Personaler sind heiß begehrt auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Inga Dransfeld-Haase, Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager (BPM). Blieben Stellen vakant, bremse das im schlimmsten Fall die gesamte Entwicklung des Unternehmens.

Fast doppelt so viel Gehalt für Recruiter nach 15 Jahren

