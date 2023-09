 BMW, Audi, Mercedes: Diese Fachkräfte sind bei den Top-Konzernen gefragt

Die deutschen Autohersteller stecken in der größten Transformation ihrer Geschichte. Das verändert auch die Anforderungen an die Belegschaft. Welche Qualifikationen gebraucht werden.

Die neuen Stromer zeigen, wie Digitalisierung und Elektromobilität die Automobilbranche verändern – und damit auch die Arbeitsplätze. (Foto: Imago) Konzept der „Neuen Klasse“ von BMW auf der IAA

Berlin Die IAA Mobility in München will längst mehr sein als eine reine Autoschau. Das zeigen die Ankündigungen der deutschen Hersteller auf der Messe in München. BMW präsentierte mit der elektrischen „Neuen Klasse“ nicht nur die nächste Generation von Elektroautos, sondern kündigte auch eine Partnerschaft mit der Amazon-Tochter AWS an. Auch Mercedes enthüllte mit dem neuen CLA ein Konzeptauto und gab zudem einen Großauftrag für den Chipspezialisten Qualcomm bekannt.

Neue Antriebe sowie eine leistungsfähige Hard- und Software werden für die Hersteller immer wichtiger als der klassische Verbrennungsmotor. Mit der Digitalisierung und Elektromobilität verändern sich auch die Anforderungen an die Beschäftigten. „Wir erwarten in der Automobilindustrie große Verschiebungen, was die benötigten Rollen und Kompetenzen angeht“, sagt Julian Kirchherr, Personalexperte bei der Unternehmensberatung McKinsey.

Softwareanwendungen und leistungsfähige Batterien entscheiden künftig über den Erfolg der Hersteller. Welche Fachkräfte die deutschen Autohersteller dafür suchen.

