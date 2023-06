Wen der Chef nicht leiden kann, hat es schwer. Experten erklären, welche Mechanismen dabei wirken, und nennen neun Tipps, um auf Schikanen zu reagieren.

Bei systematischen Mobbingfällen sollte der Betriebsrat mit einbezogen werden. (Foto: imago images / Westend61) Belastungen am Arbeitsplatz

Düsseldorf „Ich erinnere mich an den Fall einer Führungsperson, die sehr erratisch war und oft emotional reagiert hat“, sagt Sebastian Reiche. Der Vorgesetzte habe E-Mails nur in Großbuchstaben geschrieben. Teammitglieder machte er wegen minimaler Fehler oder zum Beispiel wegen schwächerer Verkaufszahlen klein. Ein klarer Fall von Bossing, sagt Reiche. Er berät Start-ups in HR-Fragen und lehrt als Managementprofessor an der IESE Barcelona.

Dahinter steckt eine perfide Art von Mobbing im Job. Täter sind jene, die in der Unternehmenshierarchie über ihren Opfern stehen: Chefinnen und Chefs. Das macht es für Betroffene auch so schwierig, sich zu wehren. Doch es gibt Strategien, die helfen.

Die Gründe für den Machtmissbrauch durch Führungspersonen sind vielfältig. „Eine wichtige Erklärung ist der Schutz des eigenen Selbstwertgefühls“, sagt Dieter Zapf. Der Professor am Lehrstuhl Arbeits- und Organisationspsychologie an der Frankfurter Goethe Universität forscht seit den Neunzigerjahren zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz.

