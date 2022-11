Wer geschickt plant, kann durch gut gewählte Brückentage seinen Urlaub maximieren – sofern der Chef mitspielt.

In diesem Jahr fallen einige bundesweite Feiertage wieder auf einen Wochentag. (Foto: dpa) Mit dem Sessellift auf den Gipfel

Düsseldorf Arbeitnehmer können sich freuen: Im Jahr 2023 fallen die meisten Feiertage wieder auf einen Arbeitstag. Es lohnt sich also, den Kalender rauszuholen und die Brückentage zu checken. Denn viele der Feiertage liegen in der Mitte der Woche. Wer die Brückentage also sinnvoll nutzt, kann seinen Urlaub deutlich ausdehnen.

Beschäftigte in Bayern und Baden-Württemberg können aus ihren Urlaubstagen die meisten freie Tage machen. So hat Baden-Württemberg zwölf gesetzliche Feiertage, in Bayern sind es sogar 13. Im Norden ist nicht so viel drin, weil es dort weniger Feiertage gibt.

Eine gute Nachricht gilt jedoch für alle: Im Jahr 2023 überschneiden sich deutlich weniger Feiertage mit einem Wochenende – anders als 2022 liegen etwa der 1. Mai und beide Weihnachtsfeiertage wieder auf einem Arbeitstag. Daraus ergeben sich folgende zehn Urlaubstipps.

Urlaubstipp 1: Heilige Drei Könige (6. Januar)

Urlaubstage: 0

Freie Tage: 3

Gilt: in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

