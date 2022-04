Büromode Deutschlands Angestellte kehren zurück ins Büro, nur: Was werden sie anziehen?

Düsseldorf Vor der Pandemie kam für Iris Heilmann im Büro nur eins an die Füße: hohe Schuhe. „Mittlerweile trage ich eigentlich nur noch Trainers“, sagt die Chefin der Kölner Kommunikationsagentur Palmer Hargreaves. Und sie ist nicht allein.

Sicher, betont Heilmann, Agentur – das sei „schon immer eher Sneakers statt Stöckelschuhe und Hoodie statt Hemd“ gewesen. Doch seit die Palmer-Hargreaves-Mitarbeiter peu à peu wieder ins Büro zurückströmen, beobachtet die Unternehmerin rein modisch einen noch stärkeren Hang zur Gemütlichkeit als früher.

„Es ist eindeutig mehr Stretch, und die Farben sind auffälliger. Ich find’s gut“, sagt Heilmann. Groß bedruckte T-Shirts mit Sakko, viele Akzente in Gelb, Pink, Rot – so sieht er aus: der Rückkehr-ins-Büro-Look.

Fallende Inzidenzen, keine Homeoffice-Pflicht mehr: Nach zwei Jahren Pandemie kehren Millionen Büroangestellte in diesen Tagen wieder zurück in die Unternehmenszentralen – und das in neuem Dress. Und der Fashion-Anspruch an die neue Normalität lautet: So hybrid wie der Arbeitsalltag soll bitte schön auch die Büromode sein.

Das bedeutet Sakkos mit Kapuzen, die sich zum Kundentermin kurzerhand abnehmen lassen. Yogapants, die an Anzughosen statt an Sportklamotte erinnern. Und Sandalen, die nicht nur im Garten, sondern auch im Geschäftstermin prima mit Jeans oder Leinenhose harmonieren.

Yogahose von Beleaf

Wer denkt, die neue Bürokleidung sei wahllos zusammengewürfelte Gammelmode, der irrt. „Innerhalb des Bildschirmausschnitts ist ein angemessener, gepflegter Look immer noch wichtig“, sagt Verena Walther, Chefin der Frauen-Business-Linie „s.Oliver Black Label“.

Ansonsten sei seit Corona aber durchaus der „Bequemlichkeitsfaktor“ das wichtigste Kaufkriterium geworden, sagt die Modemanagerin – „vor allem in Bezug auf Passform und Qualität“. Die Folge: Klassische Business-Anzüge werden aufgebrochen, zur bequemen Jogginghose lässt sich neuerdings auch ein gepflegter Blazer kombinieren. Auch Blusen verkauften sich weiter, nur eben nicht ganz so eng geschnitten wie früher.

Hybrider Look: Viel Elasthan, wenig Anzug

„Workleisure“ oder „hybrider Look“ heißt der neue Phänotyp, der dafür sorgt, dass viele Marken die Produktion ihrer klassischen Anzüge inzwischen drosseln und den Anteil von Stretch und Elasthan in ihrer Kleidung weiter hochschrauben. „So gut wie jeder von uns hat in den letzten Monaten mindestens einen Tag in Jogginghose gearbeitet“, sagt Sandra Garvens, Typberaterin aus Bergisch Gladbach. „Wir wollen das Bequeme nicht mehr aufgeben.“

Bei Männern beobachtet Garvens neuerdings eine Mischung aus 80er-Jahre-Look und Trekkingmontur. „Weißes T-Shirt oder Langarmshirt und Leinenhose sind gefühlt der neue Standard“, sagt die Imageberaterin.

Wer etwas mehr wagen möchte, kann sich eine sogenannte Kordelzughose anschaffen. Die sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Anzugs- und Jogginghose. „Das ist bei uns der auffälligste Trend“, sagt Thomas Plückhahn, der bei Bugatti Hosen im Key Account verantwortet.

Jersey-Hose mit Kordelzug

Jersey habe bei dem Herrenbekleidungshersteller „derzeit einen hohen Stellenwert“, erzählt Plückhahn. Der Stoff lasse sich gut dehnen – und bleibe trotzdem in Form. „Fürs Büro perfekt“, sagt der Manager, steht auf und zeigt im Videocall, dass er selbst gerade so eine Hose trägt.

Büromode nach Corona: „Wir dürfen wieder fröhlich sein“

Auch Frauen wollen es bequemer haben als vor der Pandemie – und bunter. „Die Kundinnen gehen viel auf Farbe“, beobachtet Julia Ickert, Modedesignerin und Gründerin des nachhaltigen Labels „Nina Rein“. Der absolute Bestseller in ihrem Onlineshop sei derzeit ein pinker Lyocell-Blazer, der von innen mit nachhaltiger Viskose satiniert ist – Vorbestellungszeit: sechs bis acht Wochen. „Der ist seit Wochen vergriffen“, sagt Ickert.

Corona habe vielen aufs Gemüt geschlagen, sagt Imageexpertin Garvens. „Mit auffälligen Farben wie Lila oder Pink wollen wir zeigen: Wir dürfen wieder fröhlich sein.“ Viele Menschen hätten außerdem das Bedürfnis, auch mit Business-Kleidung stärker auszudrücken, wer sie selbst seien.

Lyocell-Blazer von Nina Rein

Echt statt verkleidet – diesen Trend deuten auch Studien zur sogenannten Return-to-Office-Mode an. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Bearing Point wollen 62 Prozent aller Büroarbeiter in Zukunft T-Shirt und Sweatshirt zur Arbeit tragen. Insgesamt hat Bearing Point mehr als tausend Angestellte befragt.

„Hatte die Krawatte früher bereits im Topmanagement ausgedient, wird sie nun auch im mittleren Management ausgemustert“, sagt Alexander Schmid, Leiter der Studie. Tatsächlich würden sich laut der Befragung gerade einmal noch zwei Prozent Schlips oder Halstuch vor Arbeitsantritt umbinden.

Postpandemische Office-Etikette: Turnschuhe für Banker – warum nicht?

Im Branchenvergleich gelten der Automobilsektor und die Industrie beim Kleidungsverständnis als besonders konservativ, gefolgt von Bankern und Angestellten in der Verwaltung.

„Wir rennen jetzt nicht alle plötzlich in kurzen Hosen rum. Aber es ist deutlich lockerer geworden“, sagt eine Managerin einer Traditionsbank in NRW. Waren Jeans und Sakko früher maximal am sogenannten Casual Friday denkbar, sehe man solche Kombinationen inzwischen häufiger. Selbst bei Kundenterminen seien in vielen Branchen Chino, Sakko und Turnschuhe als Geschäftsgarderobe akzeptiert.

Bei der Targobank bekommen Mitarbeiter seit Kurzem auf Wunsch sogar speziell gebrandete Adidas-Sneaker mit Unternehmensschriftzug gestellt. „Dieses Angebot wird von den Kolleginnen und Kollegen super angenommen“, sagt Personalressortleiter Alexander Bohrer. Auch von der Direktbank ING heißt es, man setze auf „Eigenverantwortung“ und eine „Kultur ohne Labels“ – und das nicht erst seit der Pandemie. „Bei uns gibt es nur einen Dresscode, und der lautet ‚Sei du selbst!‘“, heißt es von dem Frankfurter Finanzinstitut.

Cashmere-Mantel mit Zipper-Hoodie von Bugatti

Wirkung: Höheres Honorar für Hosenanzüge

Dass die richtige Kleidung im Zweifel das Geschäft ankurbelt, zeigt auch die Bearing-Point-Befragung. Demnach halten 82 Prozent aller Büroangestellten einen höheren Tagessatz für externe Beraterinnen und Berater allein dadurch für gerechtfertigt, dass diese formal korrekt gekleidet sind.

Auch im Kreativunternehmen von Agenturchefin Iris Heilmann lautet eine wichtige Frage bei der Klamottenwahl stets: Wie gehen wir zu unseren Kunden? „Da passen wir uns ganz klar an“, sagt Heilmann. Heißt: beim Mittelständler konservativ und dezent. Große Namen und Konzerne würden rein vom Dresscode hingegen inzwischen immer mehr Start-ups nacheifern, bemerkt die Unternehmerin. „Da fühlt man sich fast overdressed mit Blazer und Jeans.“

Was die Kleiderordnung angeht, sollten Chefs ihren Angestellten unbedingt mehr zutrauen, meint Stilberaterin Garvens: „Die meisten Angestellten haben ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was in ihrer Branche geht und was nicht.“

Zu starre Dresscodes könnten zudem neue und junge Talente vergraulen. Um die besten Leute an sich zu binden, kann es deshalb sinnvoll sein, zu bestimmten Anlässen die Modeleine lockerer zu lassen.

Nur am besten nicht direkt zum Vorstellungsgespräch: „Bei der Kleiderordnung bin ich der Meinung, dass man bei Vorstellungsgesprächen vom Homeoffice aus dieselben Maßstäbe anlegen sollte, wie man es auch in einem persönlichen Gespräch machen würde“, sagte Personalberater Christoph Trah schon im letzten Coronafrühling. Gerade wenn es um eine Topposition gehe, „ist es auch eine Frage des Respekts, dass man sich angemessen kleidet“. So kommen die alten Anzüge und Blusen immerhin doch noch mal zum Einsatz. Nachhaltigkeit ist in der Mode ja schon länger ein Trend.

