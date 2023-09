Auf Stress im Job reagieren manche mit psychosomatischen Schmerzen oder Krankheiten. Es gibt schnelle Maßnahmen, die Erleichterung versprechen – aber manchmal hilft nur, die Reißleine zu ziehen.

Berlin Jeden Tag dasselbe: Sie kommen morgens kaum aus dem Bett und fühlen sich unausgeschlafen. Sie haben Bauch- oder Magenschmerzen – und zwar immer dann, wenn Sie an die Arbeit denken. Kopf- und Rückenschmerzen begleiten Sie häufiger als früher, die Waage zeigt einige Kilo mehr an. Das Gedankenkarussell quält Sie regelmäßig – während der „nächtlichen Depressionsphase“ – nachts ab etwa 2.30 Uhr. Und das Üble daran: Zu dieser Stunde mutet alles viel schlimmer an als es letztendlich tagsüber ist.

Wenn Sie diese Anzeichen bei sich bemerken, sollten Sie sich fragen, warum das so ist. Hören Sie in sich hinein. Liegt es daran, dass Ihr Job Sie zunehmend belastet? Warum sind Sie damit unzufrieden?

Es ist ratsam, vor einem Wechsel sicherzustellen, dass die Arbeitssituation im nächsten Job wirklich besser ist. Das braucht eine gewisse Portion Selbstreflexion. Tim Vahle-Hinz, Arbeitspsychologe

