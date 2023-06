 Burn-out-Prävention: Wie Sie als Chef Arbeit, Freizeit und Familie vereinen

Eine 70-Stunden-Woche ist bei Topmanagern keine Seltenheit – mit Folgen für das Privatleben und die Gesundheit. Wie die Work-Life-Balance trotzdem gelingt.

Vielen fällt es schwer, Arbeits- und Privatleben im Gleichgewicht zu halten. (Foto: IMAGO / Westend61) Work-Life-Balance

Düsseldorf Nina Pütz muss tief durchatmen. „Manchmal ist es richtig hart. Ich struggle wie alle anderen auch. Wenn meine Kinder mir sagen: Mama, bei meinen Freunden ist nachmittags immer ein Elternteil da, kann das nicht bei uns auch so sein? Dann kommen mir bisweilen auch die Tränen.“

Die CEO beim Zahlungsdienstleister Ratepay ist mit solchen Gefühlen nicht allein. Nach einer aktuellen Befragung des Gesundheitsinstituts der Unternehmensberatung McKinsey gaben 41 Prozent der Topführungskräfte in Deutschland an, bereits Burn-out-Symptome wie extreme Müdigkeit an sich beobachtet zu haben.

Alfred Berger ist Managing Director im Bereich Board Services Compensation & Performance Management bei der Personalberatung Kienbaum in Österreich. „Ich denke, es fällt vor allem Führungskräften, die nicht gerne führen, schwer, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu finden“, sagt er. Für ihn komme es eher darauf an, wie beide, Arbeits- und Privatleben, eine Einheit bilden können. Wie das funktioniert, hat das Handelsblatt bei Experten nachgefragt.

