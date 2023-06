 Burn-out-Prävention: Wie Top-Manager in stressigen Zeiten Balance wahren

Düsseldorf Nina Pütz muss tief durchatmen. „Manchmal ist es richtig hart. Ich struggle wie alle anderen auch. Wenn meine Kinder mir sagen: Mama, bei meinen Freunden ist nachmittags immer ein Elternteil da, kann das nicht bei uns auch so sein? Dann kommen mir bisweilen auch die Tränen.“

Die CEO beim Zahlungsdienstleister Ratepay ist mit solchen Gefühlen nicht allein. Nach einer aktuellen Befragung des Gesundheitsinstituts der Unternehmensberatung McKinsey gaben 41 Prozent der Topführungskräfte in Deutschland an, bereits Burn-out-Symptome wie extreme Müdigkeit an sich beobachtet zu haben.

Alfred Berger ist Managing Director im Bereich Board Services Compensation & Performance Management bei der Personalberatung Kienbaum in Österreich. „Ich denke, es fällt vor allem Führungskräften, die nicht gerne führen, schwer, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu finden“, sagt er. Für ihn komme es eher darauf an, wie beide, Arbeits- und Privatleben, eine Einheit bilden können. Wie das funktioniert, hat das Handelsblatt bei Experten nachgefragt.

Schritt 1 zu einer besseren Work-Life-Balance: Nutzen Sie Ihr Team

Um das umsetzen zu können, sollten Sie sich Ihrer Führungsrolle bewusst werden, rät Alfred Berger. Dazu gehöre etwa, ob man eher den direktiven Führungsstil verfolgt, die Kommandokontrolle übernimmt oder mehr ethisch-moralisch führt.

Wer sich im Klaren ist, wie er führt, könne besser das Team delegieren und Aufgaben abgeben. Auch für Pütz sei das essenziell. „Als ich neu bei Ratepay war, hatte ich noch kein Team, das meinen Vorstellungen entsprochen hat. Ich saß bis nachts um zwei Uhr am Rechner. Mit der Zeit aber hat sich mein Team zusammengefunden und ich konnte sehr gut Aufgaben delegieren. Das war eine wirkliche Entlastung“, erklärt sie.

Schritt 2: Setzen Sie Grenzen zur Burn-out-Prävention

Dabei können einfache Grundsätze helfen, wie Nils Schmidt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und im Vorstand des Verbands für Fach- und Führungskräfte (DFK) berichtet: „Bei uns im Verband haben wir etwa umgesetzt, das am Wochenende keinerlei Mails verschickt werden.”

Berufliche Probleme mit nach Hause zu nehmen sei kontraproduktiv, wie Nina Pütz über die Jahre gelernt hat. Sie habe immer das Gefühl, auf der Arbeit ihr Bestes gegeben zu haben und könne so abschalten. Ihr helfe es, sich bewusst zu machen, was das Schlimmste sei, was passieren könne, wenn man kürzertrete oder ein Problem nicht augenblicklich löse. Meistens komme man zu dem Ergebnis, dass auch dann alles funktioniert.

Schritt 3: Schaffen Sie als Top-Manager Rituale

„Es ist sinnvoll, ein Ritual für den Übergang von der Arbeit in die Privatzeit zu etablieren“, sagt Dorie Clark, Marketingstrategin und Professorin für die Ausbildung von Führungskräften an der Fuqua School of Business von der US-amerikanischen Duke University. Das könne ein Work-out, ein Spaziergang, ein Buch oder eine Meditation sein.

Schritt 4: Nutzen Sie für eine gute Work-Life-Balance die für Sie passenden Tools

Manchen Managern können auch Zeitmanagement-Apps helfen, die einem eine Richtung vorgeben. „Auch hier kommt es darauf an, für sich selbst festzulegen, welche Spuren man hinterlassen möchte mit seinem Handeln. Dann befreit man sich aus dem starren To-do-Listen-Denken“, sagt Kienbaum-Managing-Director Berger.

Anderen wie Pütz helfen Listen zum Abhaken am besten. Dorie Clark hingegen glaubt, dass Apps dazu beitragen können, den Kopf freizukriegen, weil sie klare Grenzen setzen. „Apps, wie Calm oder Headspace für Achtsamkeit oder RescueTime für die Verwaltung Ihrer Onlinezeit. Ein digitaler Kalender kann Ihnen dabei helfen, Zeit für Pausen und persönliche Aktivitäten wie einen Date-Abend einzuplanen“, sagt sie.

Schritt 5: Nutzen Sie Coachings, um ein Burn-out zu vermeiden

Viele stellen zu spät fest, dass sie sich zu wenig Zeit für ihr Privatleben genommen haben. Dann ist das Burn-out schon da. „Wer länger im Job ist, dem fällt es schwer, von der Arbeit loszulassen – einfach, weil sie es gewohnt sind, immer abzuliefern“, sagt Schmidt vom DFK.

Diesen Personen könne ein Coaching helfen. „Dabei lernt man herauszufinden, wann man einen Schlussstrich setzen muss.“

Schritt 6: Denken Sie an Ihre Familie und Freunde

Wer als Topführungskraft eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben wolle, bei dem komme es sehr auf den Rückhalt der Familie an und eine offene Kommunikation, glaubt Pütz. „Auch wenn ich eine 80-Stunden-Woche habe, bin ich bei jeder Schulaufführung oder einem wichtigen Fußballspiel meiner Kinder dabei.“ Das Handy sei dann weg.

Der Duke-Professorin Clark hilft es auch sehr, dass sie von zu Hause arbeiten kann. „Ich habe die Richtlinie, dass ich nicht länger als 19 Uhr arbeite, außer bei einem Notfall“, sagt sie. Außerdem versuche sie, mehrmals in der Woche konkrete Pläne zu schmieden. Eine Verabredung mit Freunden oder eine Tischreservierung können dazu zwingen, die Arbeit liegen zu lassen.

Schritt 7: Sichern Sie sich finanzielle Freiheit

„Mein Erfolgsrezept war es auch immer, sich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu bewahren“, betont Ratepay-CEO Pütz. Wer finanziell über seinen Verhältnissen lebe oder große Verpflichtungen wie diverse laufende Kredite habe, verspüre einen ungemeinen Druck, ja keine Fehler im Job zu machen.

Schritt 8: Setzen Sie Prioritäten, um Burn-out zu vermeiden

Dabei kann Ihnen die Eisenhower-Entscheidungsmatrix helfen, erklärt Dorie Clark. Dabei verschriftlicht man unwichtige und wichtige Dinge in einer Zwei-Spalten-Tabelle, um sich bewusster zu werden, was tatsächlich erledigt werden muss. Das kann auch ein Kinobesuch oder Zeit mit der Familie sein.

„Menschen tendieren dazu, unwichtige Dinge eher anzugehen – das führt am Ende dazu, dass man noch zu viel auf dem Tisch hat“, so Clark.

Schritt 9: Ändern Sie Ihr Mindset

Vor Jahren habe Nina Pütz mit dem damaligen Ebay-Chef John Donahoe geluncht. „Das muss damals eine ganz harte Zeit für ihn gewesen sein, ich habe richtig gemerkt, dass er in einer Krise steckte“, erinnert sich Pütz.

Als sie ihn gefragt habe, wie er damit umgehe, habe er geantwortet: Immer dann, wenn er aus seiner Komfortzone geholt werde, hinterfrage Donahoe, was er daraus lernen könne. Dieses Credo hat Pütz für sich selbst verinnerlicht. „So wächst man in all seinen Rollen nicht nur als Führungskraft und zieht auch Motivation aus herausfordernden Zeiten“, findet sie.

Schritt 10, um Burn-out vorzubeugen: Bye-bye Perfektionismus

Das bedeutet nicht etwa, ungenau zu arbeiten, erklärt Alex Soojung-Kim Pang. Der Autor arbeitet im Silicon Valley in der Managementberatung und ist Gastwissenschaftler an der Stanford University im Fach Geschichte und Wissenschaftsphilosophie. „Es handelt sich um eine systemische und organisatorische Herausforderung, nicht nur um persönliche Entscheidungen und Zeitmanagement“, sagt er.

Tipps könnten zwar helfen, würden aber nichts an der Tatsache ändern, dass eine gelungene Work-Life-Balance insbesondere für Führungskräfte kaum mit der Realität vereinbar sei. „Wir können nicht beides, ideale Arbeitnehmer sein, die immer aktiv und mit Leidenschaft bei der Arbeit sind, und gleichzeitig ein reiches soziales Leben führen sowie unsere Pflichten als Eltern und Betreuer erfüllen.“

Viele würden denken, dass es zwingend am Ende des Tages eine konkrete Lösung geben muss, sagt Kienbaum-Berater Berger. „Aber, nein, das ist heutzutage nicht mehr so. Das sind fließende Prozesse und das Produkt von Teamarbeit.”

