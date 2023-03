 Burnout im Job: Was Sie Ihrem Chef bei einer Depression am besten sagen

Psychologin Stefanie Stahl und Arbeitsrechtlerin Mariam El-Ahmad erklären, worauf Sie achten sollten, damit die psychische Krankheit Depression Ihre Karriere nicht gefährdet.

Depression im Job

Düsseldorf Wie viel Arbeitnehmer leisten oder wie gut sie sich in ein Team integrieren, ist elementar für eine gute Bewertung – und damit für den Verlauf der Karriere. Wenn Beschäftigte aber unter einer Depression leiden, fordert es sie oft viel stärker heraus, ihre Aufgaben zu erledigen oder sich so zu verhalten wie gesunde Mitarbeiter.

Betroffene können aber mit dem richtigen Vorgehen dafür sorgen, dass eine Depression den Job nicht gefährdet. So kann es unter Umständen helfen, mit dem Vorgesetzten über die psychische Krankheit zu reden. Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl und Arbeitsrechtlerin Mariam El-Ahmad wissen, was Betroffene Ihrem Chef sagen können – und was nicht.

Das Handelsblatt hat die beiden Expertinnen gefragt, wie das Gespräch mit dem Chef über eine psychische Erkrankung ablaufen sollte, was dabei besser ungesagt bleibt und wie Sie so dafür sorgen, dass Sie diese Zeit beruflich möglichst unbeschadet hinter sich lassen.

