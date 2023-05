Wer mit Charisma führt, motiviert seine Mitarbeiter und stärkt ihre Bindung zum Unternehmen. Experten erklären, wie Sie Ihr Auftreten verbessern können.

Ein charismatischer Führungsstil birgt viel Potenzial für Unternehmen. (Foto: IMAGO/Westend61) Führungskraft

Berlin Charismatische Führung ist für Unternehmen ein großes Potenzial, sagt der Wirtschaftspsychologe Florian Becker – dem allerdings hierzulande noch immer wenig Beachtung geschenkt werde. Untersuchungen zum Thema Mitarbeitermotivation hätten gezeigt, dass es erfolgversprechender ist, Mitarbeitende mit Überzeugungskraft und emotionalen Werten zu motivieren als nur mit finanzieller Vergütung.

„Das Prinzip Geld gegen Leistung funktioniert heute nicht mehr“, sagt der Wirtschaftspsychologe, der seit zwei Jahrzehnten zu den Themen Führung, Motivation und Teamarbeit forscht. „Gerade die jüngeren Generationen sehen in Geld heute nicht mehr ihren Lebenssinn. Sie wollen anders motiviert werden.“

In der Wirtschaft, so Becker, gewinne heute das Unternehmen, das es schaffe, seine Mitarbeiter emotional mit dem Unternehmen zu verbinden und so eine Arbeitsbereitschaft entfache, die neben der Bezahlung funktioniere. Dabei hilft charismatische Führung.

