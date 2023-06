 ChatGPT: So hilft Ihnen die KI bei der Arbeit

Düsseldorf Ist Künstliche Intelligenz der ideale Assistent? Generative Sprachmodelle wie ChatGPT sind Tag und Nacht verfügbar, antworten in wenigen Sekunden und kosten häufig nichts. In kurzer Zeit können sie zum Beispiel Texte verfassen, kürzen oder umschreiben, wofür ein Mensch schon mal ein paar Stunden Zeit bräuchte. Die Schwierigkeit ist aber, die Modelle so zu benutzen, dass wirklich gute Ergebnisse dabei herauskommen.

Deswegen wächst auch die Zahl der Stellenanzeigen für sogenannte Prompt-Engineers. Diese Spezialisten wissen, wie man ein Sprachmodell anspricht, um die bestmögliche Antwort zu erhalten. Sie übersetzen Aufgabenstellungen so, dass die Künstliche Intelligenz sie besonders gut versteht. Worte wie „nie“, „nicht“ oder „kein“ beispielsweise sind für die Bedienung von Sprachmodellen ungünstig.

Kurzum, das Thema verlangt nach einem Überblick. IT-Experte Branko Trebsche verrät, wie sich ChatGPT im Büroalltag am besten anwenden lässt. Was Beschäftigte am Arbeitsplatz auf keinen Fall mit KI tun sollten, erklärt die Datenschutzbeauftragte Marit Hansen.

1. ChatGPT im Job nutzen: Ziel der Aufgabe definieren

Schon bevor die ersten Befehle eingegeben werden, sollte man sich die Frage stellen, wofür das Ergebnis verwendet werden soll, empfiehlt Trebsche. Wie soll die Antwort von ChatGPT gestaltet und aufgearbeitet sein? Aus welchem Blickwinkel soll die KI die Aufgabe lösen?

Soll die KI beispielsweise bei einer Entscheidung helfen? Dann gibt es je nach Ziel mehrere Möglichkeiten: ChatGPT hilft nämlich auf vielfältige Art und Weise: Das Sprachmodell kann eine Empfehlung zwischen zwei Optionen abgeben oder sogar eine konkrete Risikobewertung für bestimmte Optionen nennen. Die KI kann sogar dabei helfen, bestimmte Faktoren zu definieren, die bei einer Entscheidung berücksichtigt werden sollten.



Auch bei Gründungs-Ideen kann die KI unterstützen. ChatGPT für den Job nutzen

2. Die Aufgabe für die KI besonders konkret formulieren

Trebsche empfiehlt, die Aufgaben an die KI so spezifisch wie möglich zu formulieren. Sowohl das Thema als auch die Frage sollten deutlich definiert sein. Es sei besser, eindeutige Begriffe in der Kommunikation zu verwenden. So vermeide man das sogenannte „Halluzinieren“ der KI. Dabei sollte man ChatGPT zunächst die eigene Rolle im Kontext der Aufgabe und den Ist-Zustand definieren. Erst dann sollte man die Anforderungen an die Antwort eindeutig festlegen.



Die KI ist auch in der Lage, bei der Vorbereitung von Kundenpräsentationen zu helfen. ChatGPT im Arbeitsalltag

3. Ausprobieren bei ChatGPT hilft weiter

Der aus Sicht des Digitalisierungs-Experten wichtigste Tipp: „Ausprobieren und immer wieder andere Prompts testen – das garantiert eine steile Lernkurve!“ Denn ändert man nur ein einzelnes Wort, kann das Ergebnis mitunter ganz anders ausfallen.

Man könnte sich zum Beispiel einen eigenen Prompt-Katalog aufbauen, indem man sich die Kommandos für die im Alltag gängigsten Anwendungsfälle in ein Word-Dokument kopiert und sie je nach Qualität der Antwort immer wieder anpasst. So hat man die wichtigsten Kommandos stets zur Hand und kann sie mit der Copy-Paste-Funktion schnell in das Sprachmodell einfügen.

4. Vorsicht vor Lockangeboten für Prompt-Kataloge

Seit ChatGPT bekannt geworden ist, gibt es im Internet und in den sozialen Netzwerken immer wieder Lockangebote, in denen ein Katalog mit vorgefertigten Prompts, also auf die Sprache der KI angepassten Formulierungsvorschlägen, für angeblich tausende Verwendungszwecke angeboten wird.

KI-Experte Trebsche rät dringend davon ab, sich solche Kataloge zu kaufen: „Mit diesen Angeboten versuchen einzelne Anbieter auf leichte Art und Weise, Geld dazuzuverdienen“, sagt er. Hinter der vermeintlichen Liste stecke darüber hinaus häufig der Versuch, Phishing-Attacken auf unerfahrene Nutzer der Technologie zu starten.

Der Experte rät dazu, frei zugängliche Ressourcen für Prompts zu recherchieren. Von professionell erstellten Prompts lasse sich abstrahieren, welche Elemente ein guter Befehl enthalten sollte.

5. Die Grenzen der KI kennen

ChatGPT lässt sich längst noch nicht für jede Aufgabe einsetzen. Es ist wichtig, die Grenzen des Sprachmodells zu kennen. „ChatGPT kann keine aktuellen Informationen aus dem Internet beziehen“, sagt Trebsche. „Das Sprachmodell wurde mit Daten trainiert, die bis Ende 2021 veröffentlicht waren. Es ist aber möglich, durch Zusatzmodule die Internetkonnektivität herzustellen.“

Grundsätzlich sollte man beachten, dass ChatGPT auch fachlich fehlerhafte Antworten liefern kann. Schlimmstenfalls erfindet die KI sogar eine Antwort, falls sie mit einer Frage überfordert ist.

6. Sensibel mit Daten umgehen

Doch im Umgang mit Firmendaten sollten Mitarbeiter vorsichtig sein – sonst drohen sie gegen den Datenschutz zu verstoßen. Nicht umsonst bietet Entwickler OpenAI den Dienst ChatGPT derzeit nur für Privatnutzer an, nicht für Unternehmen. Darauf weist Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, hin. Unternehmen wie Samsung haben ihren Angestellten sogar untersagt, ChatGPT beruflich zu nutzen.

Es gebe nämlich einen signifikanten Unterschied zwischen ChatGPT und anderen KI-Sprachmodellen und den gängigen Suchmaschinen – auch wenn beide derzeit oft ähnlich eingesetzt wurden, warnt Hansen.

Mehr zum Thema ChatGPT:

Suchmaschinen erstellen mit den vom Nutzer ausgewählten Suchwörtern eine Liste von Treffern mit Links und weiteren Informationen und geben diese aus. So könnten Nutzer mit diesen Quellen weiter recherchieren. Sprachmodelle erfassen dagegen vollständige Texte als Eingabe und generieren daraus einen neuen Text – „mit unbekannter Qualität“, so Hansen.

Arbeitnehmer, die Daten des Unternehmens weitergeben, gehen damit ein Risiko ein: „Gibt man aber per copy and paste aus Dokumenten oder E-Mails Textteile an ChatGPT, sind darin möglicherweise Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene oder anderweitig sensible Daten enthalten“, erklärt Hansen – solche Daten dürften nicht ohne Rechtsgrundlage weitergegeben werden. Die Risiken: Ein Bußgeld gegen das eigene Unternehmen und für sich selbst arbeitsrechtliche Sanktionen.

Ein schlichtes Verbot von ChatGPT am Arbeitsplatz ist aus Sicht der Datenschutzexpertin aber nicht der richtige Weg. Den Compliance-Verantwortlichen von Unternehmen empfiehlt sie, die Arbeitnehmer für den Umgang mit ChatGPT zu schulen und auf die Möglichkeiten, aber auch Risiken von Sprachmodellen hinzuweisen – „und vor allem deutlich zu machen, dass die sonst gebotenen Einschränkungen in Bezug auf Kunden- und Mitarbeiterdaten und Geschäftsgeheimnisse auch bei der Nutzung von Chat GPT gelten“.

Ein Leitfaden zum Nachlesen könne solche Schulungen unterstützen. „Der schlechteste Weg ist es, vor diesen Fragen die Augen zu verschließen“, so Hansen.

Erstpublikation: 27.05.2023, 12:15 Uhr.