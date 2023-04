Siemens Healthineers „Das war mir dann ein bisschen zu viel Theorie“

Bernd Montag, Vorstandsvorsitzender von Siemens Healthineers, stellte sich den Fragen von Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern des Albert-Einstein-Gymnasiums Schwalbach.

Herr Montag, Sie wurden vom Basketballspieler zum Vorstandsvorsitzenden – war das geplant?

Nein, geplant war das ganz sicher nicht. Im Nachhinein waren es glückliche Zufälle, die meine Karriere bestimmt haben. Ich wollte eigentlich Geschichte studieren, aber das kam mir damals etwas brotlos vor, daher habe ich mich für Physik entschieden – was ich ebenfalls sehr spannend fand. Durch Zufall bin ich in einem Förderprogramm von Siemens im Bereich der Medizintechnik gelandet – und war sehr begeistert und glücklich, was ich dort erfahren durfte. Daher mein Tipp: Je mehr man ausprobiert und kennenlernt, desto besser. Und dann findet jeder den richtigen Karriereweg – auch ohne Druck.

Was haben Sie aus Ihrer aktiven Sportlerkarriere mitgenommen?

Von dieser Erfahrung profitiere ich noch heute. Denn beim Basketball habe ich Teamgeist gelernt. Und ich habe gelernt, niemals aufzugeben, auch wenn man statistisch gesehen jedes zweite Spiel verliert. Das sind Eigenschaften, die mir heute in meiner Position sehr helfen.

Die Vita von Bernd Montag Alter 53 Job Bernd Montag ist CEO Siemens Healthineers AG. Karriere Basketballspieler in der Bundesliga (Bamberg) und Junior-Nationalspieler; Physikstudium an der Universität Erlangen-Nürnberg und Promotion im Bereich Theoretische Vielteilchenphysik. 1995 Jobeinstieg bei Siemens, zunächst im zentralen Qualitätsmanagement und im Vertrieb der Hörgerätesparte; ab 2004 Gesamtverantwortung für die Computertomographie. Seit Februar 2015 ist Bernd Montag CEO von Siemens Healthineers mit Sitz in Erlangen.





Was treibt Sie an?

75 Prozent aller Entscheidungen in der Medizin hängen von Technologien ab, die wir anbieten. Unsere Produkte, seien es Computertomographen, Röntgensysteme oder Corona-Schnelltests, helfen, Leben zu retten – jeden Tag und weltweit. Sie unterstützen Ärzte dabei, Menschen bei akuten Erkrankungen oder nach Unfällen genauer und schneller zu behandeln. Das motiviert mich.

Außerdem ist es sehr reizvoll in einer Branche und einem Unternehmen zu arbeiten, dass ständig Innovationen hervorbringt und sich in einem spannenden Umfeld von Technik, Medizin und künstlicher Intelligenz bewegt. Auch wenn ich mich eigentlich immer zu dumm fühle...

Das müssen Sie erklären!

In Medizin, Technik und KI passiert aktuell so viel – da ist es nicht zu schaffen, überall tief in die neusten Entwicklungen einzutauchen. Im Siemens Healthineers Team haben wir hochspezialisierte Experten mit enormen Fachwissen – es ist einfach ein Privileg und macht Spaß mit diesen Fachleuten zu diskutieren und zusammenzuarbeiten.

Unsere Kunden sind Mediziner, die Ihr ganzes Leben ihrem Fachbereich gewidmet haben. Die wollen mit Menschen reden, die die gleiche Leidenschaft haben und die gleichen Ziele verfolgen. Diese gemeinsamen Ziele setzen Energien frei. Das ist der Grund, warum ich morgens gerne aufstehe – genauso wie viele Healthineers.

Zum Unternehmen – Siemens Healthineers Branche Medizintechnik Mitarbeitende rund 70.000 weltweit Berufseinstieg Ausbildungen in 13 Berufen, unter anderem klassische technische und kaufmännische Tätigkeiten aber auch ausgefallene Berufsbilder wie medizinisch-technische Radiologie Assistenz oder Glasapparatebau; acht duale Studiengänge unter anderem Maschinenbau, Medizintechnik, Elektrotechnik und Informatik. Praktika für Schüler und Studenten, Praxissemester, Werkstudententätigkeit, Abschlussarbeiten sowie Traineeprogramme. Kontakt www.siemens-healthineers.com/de/careers





Wie wichtig war Ihr Doktortitel?

Ein Doktortitel in theoretischer Physik – das ist natürlich schon abgehoben. Im Laufe meiner Laufbahn hat er mir aber auch geholfen, dass mich Wissenschaftler und Experten ernster genommen – und als Gesprächspartner auf Augenhöhe akzeptiert haben.

Haben Sie nie mit dem Gedanken gespielt, eine akademische Laufbahn einzuschlagen?

Mit 25 Jahren war ich promovierter Physiker – und hatte keine Ahnung, was ein Unternehmen überhaupt macht. Ich hätte damals ein Stipendium antreten können, als Post-Doc – also als junger Forscher – in Finnland. Ich war auch dort, um mir das anzuschauen – dann habe ich mir mein Leben so vorgestellt, wie ich dort in der Mitte der finnländischen Seenplatte sitze und mich mit theoretischer Physik beschäftige. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel Theorie und Abgeschiedenheit. Auf der Rückfahrt von Helsinki habe ich mich dann entschieden, mich bei Siemens zu bewerben werde. Das war das Ende meiner akademischen Laufbahn.

Welche Visionen haben Sie für die Gesundheitsversorgung der Zukunft?

Wir werden jeder und jede einen digitalen Zwilling auf unserem Smartphone haben, d.h. eine immer vollständiger werdende Beschreibung unseres aktuellen Gesundheitszustands. Wenn wir mal krank werden, wird uns dieser Zwilling mithilfe von Künstlicher Intelligenz ganz individuelle Empfehlungen und Therapien aufzeigen, mit denen wir hoffentlich sehr schnell wieder gesund werden. Das hört sich aktuell vielleicht noch etwas nach Science-Fiction an – aber clevere Smartwatches erheben ja schon heute viele relevante Daten.

Erstpublikation: 24.04.2023, 21:02 Uhr.