Coaching per App Führungskräfte: So helfen neue Technologien bei der Fortbildung

Manager und CEOs per App zu schulen soll Unternehmen helfen, die Geschäftsführung zu verbessern. Algorithmen schlagen dabei die passenden Themen vor.

Coaching über Smartphone soll helfen, Führungskräfte zu schulen. (Foto: PR) Coachhub

Kiel Alexi Robichaux fühlte sich überfordert und unterqualifiziert. Nachdem er 2011 sein Start-up an den US-Softwarehersteller VMware verkauft hatte, arbeitete er dort weiter als Leiter des Produktmanagements. Der Topjob in dem Hightech-Unternehmen, das damals knapp vier Milliarden Dollar umsetzte und heute das Dreifache, war ein Wendepunkt in seiner Karriere. Allerdings nicht zum Guten.

Der 26-jährige Programmierer verdiente zwar bestens und war in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden, doch er kam mit dem selbst erzeugten Druck nicht klar: „Ich war besessen von meiner Karriere, wollte der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein, ein unglaublich anstrengender Lebensstil.“

