Eine exklusive Auswertung zeigt, dass trotz aller Bemühungen und Versprechungen Frauen in knapp drei Viertel von Deutschlands Top-Konzernen durchschnittlich seltener aufsteigen als Männer.

Laut einer Auswertung erreichen in drei von vier Dax-Konzernen Frauen im Durchschnitt ein schlechteres Karrierelevel als Männer. Gender Bias

Berlin Neun Frauen stehen an der Spitze von einem der 160 größten börsennotierten deutschen Unternehmen, berichtete zuletzt die Allbright-Stiftung – genauso viele wie Männer mit dem Vornamen Christian. Vergleicht man die Karrieren von Frauen mit denen von Männern, ergibt sich noch immer dieses Bild: Sie verdienen im Durchschnitt weniger, erleben aufgrund von Kindererziehungszeiten häufiger Karriereknicke und sind im Topmanagement großer Firmen seltener vertreten.

Und auch auf den unteren Stufen der Karriereleiter sieht es für Frauen kaum besser aus, zeigt eine Auswertung von Candidate Select (Case). Die Personalberatung hat die Hierarchielevel zwischen Männern und Frauen in mehr als 650 Unternehmen verglichen und für das Handelsblatt exklusiv aufgeschlüsselt, wie stark das Gefälle in Deutschlands größten Börsenkonzernen ausgeprägt ist.

In knapp drei Viertel der Dax-Konzerne erreichen Frauen eine niedrigere Hierarchiestufe als ihre männlichen Kollegen. In neun Unternehmen herrscht Parität – nur in einem haben Frauen durchschnittlich etwas bessere Karrierechancen als Männer.

