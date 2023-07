Depression Wie Führungskräfte mit psychisch kranken Mitarbeitern umgehen müssen

Düsseldorf „Wo ist die Grenze? Soll ich jetzt weiter nachhaken?“ Diana Blaum sagt, sie sei verunsichert gewesen. Ein Mitarbeiter hatte sich der Managerin anvertraut und von seiner Depression berichtet. Für Blaum, die damals bei Google in Dublin ein Verkaufsteam leitete, eine völlig neue Situation.

Der Erkrankte sei einer ihrer besten Mitarbeiter gewesen, „ein High Performer“, sagt Blaum. Er habe die Ziele immer übererfüllt. Dann sei seine Leistung eingebrochen, „nicht von jetzt auf gleich, schleichend“. Sie habe sich gefragt: „Wie gehe ich mit ihm um? Was heißt das für unser Team?“ Sie habe keine Fehler machen wollen.

Bei jedem fünften Beschäftigten in Deutschland wurde einer repräsentativen Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zufolge schon einmal eine Depression diagnostiziert. Was also ist ein guter Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitern? Das Handelsblatt hat mit Experten gesprochen und fünf Schritte herausgearbeitet, wie Führungskräfte ihren Mitarbeitern – und sich selbst – gerecht werden können.

Schritt 1: Bei Depression bleibt Fürsorgepflicht des Arbeitgebers einhalten

Andreas Jähne ist Ärztlicher Direktor und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Oberberg Fachklinik in Rhein-Jura. „Depressionen sind der häufigste Grund fürs Ausscheiden im Beruf“, sagt er. Aber nicht jeder Patient müsse seinen Job aufgeben. „Da ist auch die Führungskraft gefragt.“

Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht – und Manager sind für ihre Mitarbeiter verantwortlich. Diana Blaum leitete bei Google ein Team, das Werbeplätze bei Youtube verkaufen sollte. „Ich habe gemerkt, dass er sich zurückgezogen hat“, sagt sie heute über ihren Mitarbeiter. Er sei weniger motiviert gewesen, schlechter gelaunt. „Das Team hat das natürlich auch gemerkt, sich dabei aber nicht viel gedacht“, erinnert sie sich.

Dann kam der Mitarbeiter auf seine Chefin zu. „Gott sei Dank“, sagt Blaum heute, die mittlerweile als Wachstumsmanagerin beim Start-up Ironhack arbeitet. Häufig sind es der schleichende Prozess und ein langes Schweigen, die es Beteiligten schwer machen, die Symptome der Krankheit Depression zuzuordnen. Laut der Umfrage der Depressionshilfe aus dem Jahr 2022 vergehen durchschnittlich 20 Monate, bis sich Betroffene Hilfe suchen.

Die Managerin ist derzeit bei Ironhack, einem Start-up in Berlin, tätig. (Foto: Privat) Diana Blaum

Laura von Gilsa ist Professorin für Angewandte Psychologie im Bereich Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Fresenius. Bis 2014 war sie bei der DZ Bank im Personalmanagement tätig. Die Expertin rät Führungskräften, sich zuerst über psychische Erkrankungen zu informieren, etwa bei der Krankenversicherung oder beim Bundesinstitut für Arbeitssicherheit. So können Manager lernen, die Symptome zu erkennen.

Die Professorin weiß aber auch um die Ängste von Führungskräften, etwas verkehrt zu machen. Das könne zu falscher Zurückhaltung führen. „Es geht nicht darum, es perfekt zu machen. Es ist viel wichtiger, das Problem anzusprechen und Betroffenen Unterstützung anzubieten“, sagt sie.

Im Gespräch mit Erkrankten könnten schon einfache, wertschätzende Sätze hilfreich sein wie: „Du bist als Mensch wichtig. Mir fällt auf, dass du sehr ruhig geworden bist. Wie kann ich dich unterstützen?“

Schritt 2: Bei Depression Vertraulichkeit wahren, Unterstützung anbieten

Für jede Beziehung im Leben, ob auf der Arbeit oder privat, ist Vertrauen unerlässlich. Doch wie vertraut ein Mitarbeiter seinen Vorgesetzten bei so einem sensiblen Thema wie einer Depression? Expertin von Gilsa sagt: „Erst mal sollte man das Gespräch in einem geschützten Raum suchen.“

So zogen sich auch Diana Blaum und ihr Mitarbeiter bei Google für das Gespräch zurück. Vorher war die Managerin bei ihrer eigenen Führungskraft, um zu fragen, wie sie mit der Situation umgehen kann. Coaching von oben nach unten also. Über ihr Gespräch mit dem Mitarbeiter sagt sie: „Wir haben zusammen überlegt, was wir jetzt tun können.“ Sie sei vorsichtig gewesen. „Ich habe mir selbst Druck gemacht“, erinnert sich Blaum.

Bei Google gab es für solche Fälle Psychologen. So konnte Blaum dem Mitarbeiter direkt Unterstützung anbieten. Dieser pausierte nach den Gesprächen für sechs Monate in seinem Job.

Fehlt einem Angestellten aber noch das Vertrauen in die Manager, ist das nicht schlimm. Denn dieses lässt sich aufbauen. „Vielleicht wiegelt die betroffene Person auf eine Nachfrage erst mal ab. Dann kann man ruhig noch mal behutsam nachhaken, um zu zeigen, dass es einem wichtig ist, dem Mitarbeitenden helfen zu wollen“, erklärt Arbeitspsychologin von Gilsa.

Die Professorin für angewandte Psychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie bietet seit 13 Jahren auch Coachings an. (Foto: Hochschule Fresenius) Laura von Gilsa

Facharzt Jähne sagt: „Viele Menschen haben Angst, ihren Job zu verlieren, und reden deshalb nicht mit dem Chef.“ Er rät Managern: „Machen Sie den Betroffenen Mut, sich behandeln zu lassen.“

Aus seinem Arbeitsalltag weiß der Mediziner, dass die Patienten sich selbst die Schuld an ihrer Situation geben. „Die Krankheit hindert Menschen daran, so zu sein, wie sie eigentlich sein möchten.“ Das können Vorgesetzte aufgreifen, um Vertrauen zu schaffen: „Wir kennen und schätzen dich, du leistest gute Arbeit. Im Moment sehen wir, dass dir das Leben schwerfällt.“

Schritt 3: Bei Depression Bedürfnisse berücksichtigen, flexibel sein

Unabhängig vom Stadium der Erkrankung eines Mitarbeiters stellt sich laut Jähne immer die Frage: „Was braucht der Mitarbeiter jetzt?“ Das Leben eines Angestellten am Arbeitsplatz zu verändern kann ihn entlasten – besonders wenn die Ursache der Depression mit der Arbeit und dem Umfeld zusammenhängt. Hier liegt aber auch eine wichtige Grenze. Denn Manager können nur das verändern, was mit der Arbeitssituation zusammenhängt.

Arbeitspsychologin von Gilsa sagt: „Wenn es ein privates Problem ist, sollte man auch sagen, dass man das nicht lösen kann. Aber vielleicht lässt sich die Lösung durch eine Veränderung der Arbeitssituation unterstützen.“ Was dabei zähle, sei, ein Vorbild zu sein, seine Grenzen zu wahren und im Gespräch immer auf den Arbeitskontext zurückzukommen. Dafür biete sich etwa an, die Arbeitsstunden zu reduzieren, das Aufgabengebiet oder das Umfeld zu verändern.

Depression: Wiedereingliederung in den Betrieb – Wie vorgehen?

Flexibilität ist dann bei der Wiedereingliederung in den Betrieb ein wichtiges Stichwort. Facharzt Jähne rät dazu, stufenweise das Arbeitspensum zu erhöhen. So war es auch beim Mitarbeiter von Diana Blaum. Der einstige High Performer wollte nach seiner sechsmonatigen Pause gleich wieder in Vollzeit einsteigen. Die Managerin sagte schlicht Nein.

Er begann in Teilzeit, obwohl Blaum seinen Wunsch nachvollziehen konnte. Auch bei diesem Prozess geht es um Wertschätzung: „Ich habe gesagt, dass ich mich freue, dass er wieder da ist“, erzählt die Managerin.

Klarheit ist für Führungskräfte also ein wichtiges Mittel, um depressive Mitarbeiter in für sie gesunde Bahnen zu führen. Denn nicht nur die Bedürfnisse des Erkrankten sind zu berücksichtigen: „Die Führungskraft ist dafür verantwortlich, dass das Team funktioniert“, sagt Jähne. Manager müssten klar sagen, was möglich ist und was nicht, auch bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Schritt 4: Offene Unternehmenskultur

„Keine Schuldzuweisungen, ehrliches Feedback, Zuversicht verbreiten“, empfiehlt der Facharzt der Oberberg Klinik. Je offener die Kultur sei, desto besser würden sich psychisch erkrankte Mitarbeiter im Unternehmen fühlen. „Wenn Angestellte Angst haben, werden sie ihre Probleme immer bagatellisieren und leugnen.“

Auch Diana Blaum ist die Atmosphäre in ihren Teams wichtig. „Jeder soll sich wohlfühlen und offen sprechen können.“ Sei das nicht der Fall, leide auch die Gesamtleistung. Diese Balance zu wahren sei die wichtigste und größte Herausforderung für Unternehmen.

Blaum sagt, der erkrankte Mitarbeiter sei damit einverstanden gewesen, dem Team mitzuteilen, was los ist. „Die Kollegen haben dann viel Verständnis und Mitgefühl gezeigt. Wenn das Team weiß, was los ist, kommt außerdem kein Unmut auf“, erzählt sie. Das stärke auch das Vertrauen darin, offen miteinander sprechen zu können. Die Managerin sagt: „Ich glaube, wenn das Vertrauen nicht da gewesen wäre, hätten wir die Situation nicht so gut lösen können.“

Arbeitspsychologin von Gilsa sagt: „Für die Unternehmenskultur und betroffene Mitarbeiter ist es aber genauso wichtig, immer die Privatsphäre zu respektieren.“ Vertraulichkeit sei auch eine Form der Wertschätzung. Als Stressforscherin weiß von Gilsa zudem: „Eine der Hauptursachen für Stress ist mangelnde Wertschätzung. Viele fühlen sich nur als eine Nummer, die ihre Ziele zu erreichen hat.“

Schritt 5: Bei depressiven Mitarbeitern regelmäßig nachfragen

Wenn depressive Mitarbeiter dann wieder zurück im Unternehmen sind, geht es für Manager auch darum, sich regelmäßig zu erkundigen. Aber dabei ist Vorsicht angebracht: „Man sollte nicht so eng dran sein, dass der Mitarbeiter sich kontrolliert fühlt“, warnt Facharzt Jähne. Feedbackgespräche sollten zudem nicht in der Bürotür stehend geführt werden, sondern mit genug Zeit in einem vertraulichen Rahmen.

Diana Blaum weiß, wie schwer es für Manager ist, das richtige Maß zu finden: „Ich wollte die Person nicht auf ihre Krankheit reduzieren. Aber ich habe schon regelmäßig nachgefragt, wie es ihm geht.“ Allerdings führte Blaum ohnehin einmal wöchentlich ein Gespräch mit jedem Teammitglied. Solche Routinen können dabei helfen, dass bei Depressiven nicht der Eindruck entsteht, wegen der Krankheit anders behandelt zu werden.

Expertin von Gilsa rät Führungskräften außerdem dazu, den Mitarbeitern nichts aufzudrücken. „Man kann immer Hilfe oder Unterstützung anbieten, aber man kann die Krankheit selbst nicht heilen.“ Hier gelte: „Nachfragen können sich sowohl auf den Arbeitskontext als auch auf das Private beziehen“, sagt sie. Denn häufig würden sich Konflikte aus dem Privaten auch auf den Arbeitskontext auswirken.

„Man muss aber respektieren, wenn die Person nichts dazu sagen möchte“, mahnt die Arbeitspsychologin. Wenn Manager am Ende dennoch an sich zweifelten oder gar Schuldgefühle hätten, müsse man sich aber auch selbst sagen: „Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand.“

Erstpublikation. 01.07.2023, 12:03 Uhr.