 Depression: Wie Manager erkrankten Mitarbeitern begegnen können

Depressionen bremsen nicht nur einzelne Mitarbeiter aus, sondern auch ganze Teams. Fünf Tipps, wie Manager helfen können – ohne die Stimmung unter Kollegen zu gefährden.

Der schleichende Prozess macht es Führungskräften oft schwierig, die Krankheitssymptome zu erkennen. (Foto: E+/Getty Images) Psychische Erkrankung am Arbeitsplatz

Düsseldorf „Wo ist die Grenze? Soll ich jetzt weiter nachhaken?“ Diana Blaum sagt, sie sei verunsichert gewesen. Ein Mitarbeiter hatte sich der Managerin anvertraut und von seiner Depression berichtet. Für Blaum, die damals bei Google in Dublin ein Verkaufsteam leitete, eine völlig neue Situation.

Der Erkrankte sei einer ihrer besten Mitarbeiter gewesen, „ein High Performer“, sagt Blaum. Er habe die Ziele immer übererfüllt. Dann sei seine Leistung eingebrochen, „nicht von jetzt auf gleich, schleichend“. Sie habe sich gefragt: „Wie gehe ich mit ihm um? Was heißt das für unser Team?“ Sie habe keine Fehler machen wollen.

Bei jedem fünften Beschäftigten in Deutschland wurde einer repräsentativen Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe zufolge schon einmal eine Depression diagnostiziert. Was also ist ein guter Umgang mit psychisch erkrankten Mitarbeitern? Das Handelsblatt hat mit Experten gesprochen und fünf Schritte herausgearbeitet, wie Führungskräfte ihren Mitarbeitern – und sich selbst – gerecht werden können.

