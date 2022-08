Deutsche Post, Fresenius, BMW Dax-Konzerne suchen 28.000 Fachkräfte – Sechs Unternehmen stellen massiv ein

Von Personalmanager bis IT-Expertin: Die Top-Konzerne suchen so viele neue Fachkräfte wie noch nie – und locken dabei nicht nur mit Spitzengehältern.

Als Pflegerin, als Paketzusteller oder als Batterieforscher in der Automobilindustrie haben Fachkräfte gerade gute Chancen auf eine Stelle in einem Dax-Unternehmen. (Foto: Imago, dpa (2)) Gefragte Jobs

Düsseldorf Die Zahl der Jobgesuche bei den Dax-Konzernen hat einen neuen Rekord erreicht. Bereits in der ersten Jahreshälfte war das Niveau der offenen Stellen sehr hoch. Im Juli suchten Deutschlands 40 wichtigste Unternehmen 28.418 neue Mitarbeitende. Das geht aus einer exklusiv für das Handelsblatt erstellten Auswertung der Jobbörse Indeed hervor.

Auch wenn die Zahl der Ausschreibungen zuletzt langsamer anstieg, ist seit Monaten ein Trend von steigenden Inseraten im Dax erkennbar. Zu Beginn des Jahres waren noch rund 24.000 Jobs in den wichtigsten börsennotierten Konzernen des Landes ausgeschrieben.

Am meisten neues Personal suchen derzeit die Deutsche Post, Fresenius zusammen mit der Dialysetochter Fresenius Medical Care und BMW. Die besten Karriereoptionen bieten sich dabei in den Bereichen IT, Medizin und Logistik.

15 Monatsgehälter und mehr als 100.000 Euro pro Jahr

