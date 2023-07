Disziplin lernen Drei Selbstdisziplin-Fehler, die Sie nicht machen sollten

Berlin Acht von zehn Deutschen schieben wichtige Aufgaben regelmäßig auf die lange Bank. Zu diesem Ergebnis kommen Marktforscher des Berliner Sinus-Instituts in einer Umfrage. Die Befragten zeigten sich selbstkritisch: So schätzt sich ein Drittel von ihnen selbst als zu undiszipliniert ein, um dauerhaft konzentriert zu arbeiten. Als größte Ablenkungen empfanden die Befragten besonders Social Media, private Gespräche und eingehende E-Mails. Doch ist, wer sich ablenken lässt, gleich undiszipliniert?

Nicht unbedingt, sagen Forscher – denn wer zwanghaft die eigene Disziplin steigern will, droht, sie genau dadurch zu hemmen. Belegt haben das unter anderem israelische und amerikanische Psychologen in einer Studie aus dem Jahr 2017.

Wer um jeden Preis „eiserne Disziplin“ an den Tag legen will, kann also genau das Gegenteil von dem erreichen, was er eigentlich will. Und das ist nur ein Fallstrick von vielen, sagen Experten. Hier verraten sie, wie Sie die größten Selbstdisziplin-Fallen erkennen – und umgehen können.

Selbstdisziplin-Fehler eins: Ihre Ziele sind unklar – und damit auch der Weg dorthin

Wer selbstdiszipliniert sein will, muss zunächst motiviert sein. Und Motivation funktioniert vor allem über gute Ziele: Nur wer verinnerlicht hat, was er erreichen will, ist auch bereit, sich dafür anzustrengen. Sie könnten auf Anhieb nicht beantworten, auf welche konkreten Ziele Sie hinarbeiten? Dann sollten Sie das für sich klären – und auch ausmachen, welche Hindernisse Ihnen dabei im Weg stehen.

Helfen kann dabei die sogenannte WOOP-Methode von Gabriele Oettingen, ein Akronym, das für „Wish“ („Wunsch“), Outcome („Ergebnis“), „Obstacle“ („Hindernis“) und „Plan“ steht – den laut Oettingen vier wichtigsten Stationen auf dem Weg zu mehr Selbstdisziplin. Die Wissenschaftlerin ist Professorin für Psychologie an der New York University und der Universität Hamburg und forscht vor allem zu den Themen Selbstregulation und Zukunftsdenken.

Und so arbeiten Sie sich an den vier Stationen ab. „Sie fragen sich im ersten Schritt: „Welchen Wunsch habe ich?“, sagt Oettingen. „Möchte ich bei der Arbeit konzentrierter sein, mein Verhalten gegenüber anderen verbessern, oder mehr für meine Fitness tun?“

Der zweite Schritt ist die Frage: „Wie würde ich mich fühlen, wenn ich mir meinen Wunsch erfüllt hätte?“ Stellen sich die Antwort darauf möglichst lebendig vor. Und schließlich folgt die Frage: „Was in mir hält mich davon ab, mir meinen Wunsch zu erfüllen?“ Auch dieses Hindernis sollten Sie sich möglichst bildlich vorstellen. Erst dann können Sie zu Schritt vier übergehen – und sich einen Plan machen.

Als Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie möchten früher Feierabend machen, um pünktlich zum verabredeten Essen im Restaurant zu sein. Die Stunden davor müssen Sie also noch konzentrierter arbeiten. Sie wissen, dass Social Media eine große Ablenkung für Sie darstellt. Also schalten Sie Ihr Handy stumm und legen es in einen benachbarten Raum, um nicht in Versuchung zu kommen – und so Ihrem Wunsch näher zu kommen.

Selbstdisziplin-Fehler zwei: Sie nehmen sich zu viel vor

Sabine Votteler ist Expertin für Karriereveränderungen und hat selbst mehr als 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft. Heute berät sie als Coach vor allem Managerinnen und Manager, die sich, wie sie, selbstständig machen wollen – ein Schritt, für den viel Disziplin und ein hohes Maß an Eigenverantwortung nötig ist.

Die Coachin rät dazu, jedes Vorhaben im Job gut zu „portionieren“ und sich Etappenziele zu setzen. Viele Menschen machten den Fehler, sich zu Beginn eines neuen Projekts, eines neuen Jobs oder einer neuen Position zu viel vorzunehmen. „Oft reichen schon kleine Schritte, denn Erfolg besteht aus der Regelmäßigkeit, in der man diese geht – und nicht aus ihrer Größe.“



Sollten Sie sich doch einmal zu viel vorgenommen haben, ist es wichtig, mögliche Rückschläge einzupreisen – und nicht als Scheitern zu betrachten. „Bleiben Sie in Ihrer Planung agil“, sagt Christian da Silva Ley, Vertriebscoach bei der Rheinland Versicherungsgruppe.

Der Sales-Experte betreut dort auch eine Weiterbildungsplattform, auf der seine Kunden unter anderem Seminare und Coachings zu Selbstmanagement und Eigenverantwortung buchen können. Das Thema Selbstdisziplin steht dabei immer wieder im Fokus. Sein Rat: „Wenn Sie von Ihrem Plan abweichen, machen Sie trotzdem weiter. Analysieren Sie die Gründe für den Rückschlag, lernen Sie daraus und passen Sie Ihren Ansatz an, um in Zukunft besser vorbereitet zu sein.“

Selbstdisziplin-Fehler drei: Ihr Arbeitsumfeld ist falsch

Wer schon einmal versucht hat, in einem Großraumbüro einer komplizierten Aufgabe nachzugehen, dürfte wissen, wie wichtig ein sortiertes und ruhiges Arbeitsumfeld ist. Nicht nur laute Büros, sondern auch das Homeoffice kann für Ablenkung sorgen: Die Hemmung, privat im Netz zu surfen oder nebenbei den Haushalt zu erledigen, sinkt.

Auch die Ordnung am eigenen Arbeitsplatz hat Einfluss auf die Produktivität: Eine Studie des Fraunhofer Instituts ergab: Rund 27 Prozent der täglichen Arbeitszeit werden allein durch schlecht abgestimmte Prozesse am Arbeitsort verschwendet.

Vertriebscoach Christian da Silva Ley rät deswegen: „Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz so, dass er frei von Ablenkungen ist und Sie sich voll und ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.“ Ein möglicher erster Schritt kann schon sein, aufzuräumen. „Ein aufgeräumter Arbeitsplatz kann Ihnen dabei helfen, den Fokus zu behalten und Ihre Selbstdisziplin zu stärken.“

Eine weitere Routine, an die Sie sich halten können, ist die 5S-Methode des Japaners Taiichi Ohno. Bekannt wurde er, weil er das Produktionssystems mit prägte, mit dem beim Autohersteller Toyota noch heute gearbeitet wird. Ohnos Modell ist nicht nur auf ganze Firmen anwendbar, sondern auch für Einzelne. Befolgen Sie dafür fünf einfache Schritte:

1. Sortieren: Teilen Sie alle Materialien am Arbeitsplatz in drei Bereiche auf: wichtig („werden ständig benötigt“), zum Teil wichtig („werden ab und zu gebraucht“) und unwichtig („haben hier nichts zu suchen“). Schauen Sie sich also an Ihrem Arbeitsplatz ganz genau um und sortieren Sie alles Überflüssige aus.

2. Systematisieren: Legen Sie eine sinnvolle Ordnung fest, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Beschriften Sie beispielsweise Schubladen oder Fächer, sodass die nicht mehr benötigten Gegenstände wieder an ihren festen Platz kommen und beim nächsten Mal leicht wiedergefunden werden können. Der zugewiesene Platz sollte sich in Sichtweite befinden.







3. Aufräumen: Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz regelmäßig auf – bestenfalls täglich. Was nicht mehr gebraucht wird, kommt weg. Gehen Sie außerdem Unordnung auf den Grund.

4. Standardisieren: Haben Sie die ersten drei Schritte der 5S-Methode schon regelmäßig befolgt, sollten sie zum Standard Ihrer Arbeitsplatz-Routine werden. So müssen Sie gar nicht mehr lange darüber nachdenken, welche Dinge Platz auf Ihrem Schreibtisch finden, sondern haben direkt eine klare Einordnung.

5. Selbstdisziplin: Machen Sie die 5S-Methode zur Gewohnheit. Um zu Beginn Ihren alten Verhaltensmustern entgegenwirken zu können, platzieren Sie beispielsweise eine Checkliste auf Ihrem Arbeitsplatz, die Sie täglich an die Abläufe der Methode erinnert. Irgendwann wird das Sortieren, Ordnen und Aufräumen dann zum Automatismus.

